Политика

Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией
РИА Новости
18:31

Председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью изданию Märkische Oderzeitung призвал построить в Европе новую архитектуру безопасности совместно с Россией.
РИА Новости18:31
с чего всё началось
Международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией, Европе необходимо строить новую архитектуру безопасности вместе с Москвой, заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью Märkische Oderzeitung
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Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией

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