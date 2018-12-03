Политика

Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией
Известия
19:10

Международная обстановка требует «перезагрузки» отношений с Россией, Европе необходимо строить новую архитектуру безопасности вместе с Москвой, заявил председатель Германо-Российского форума Маттиас Платцек в интервью Märkische Oderzeitung.
Известия19:10

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Немецкий политик заявил о необходимости «перезагрузки» отношений с Россией

ФАН20:35

В Германии призвали к «перезагрузке» отношений с Россией

НТВ19:34

В Германии призвали к перезагрузке отношений с РФ

Московский Комсомолец19:19

Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией

Известия19:10

Глава Германо-российского форума призвал к перезагрузке отношений с Россией

RT на русском19:00

В ФРГ призвали к «перезагрузке» отношений с Россией

Газета.Ru18:55

Немецкий политик призвал к «перезагрузке» отношений с Россией

РИА Новости18:31
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 20:49, Ашберн
Армия и оружие

Россия отреагировала на сообщения о британских военных на Украине

Обновлено в 20:23
Армия и оружие

SANA: Коалиция США нанесла ракетный удар по позициям сирийской армии

Обновлено в 19:41
Политика

Порошенко снова пожаловался на нежелание Путина с ним разговаривать

Украинский президент Петр Порошенко снова рассказал о неудачной попытке после инцидента в Керченском проливе связаться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:41
Политика

Трамп пообещал исполнить желания Ким Чен Ына после денуклеаризации

Обновлено в 20:25
Политика

Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» запланированы на 2019 год

Испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты «Союз-5» запланированы на 2019 год.
Обновлено в 20:44
Политика

МИД РФ: Россия защищает Европу от варварства, агрессии и милитаризма

Перефразируя изречение президента Украины Петра Порошенко, можно сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом".
Обновлено в 20:38
Политика

CNN узнал о планах Хашкаджи создать движение против саудовских властей

Работавший в газете The Washington Post саудовский журналист Джамаль Хашкаджи до своей смерти обсуждал возможность создания молодежного онлайн-движения, которое будет действовать против властей Саудовской Аравии.
Обновлено в 20:08
Политика

Оппозиция в Грузии оспорит в суде итоги выборов президента

Обновлено в 20:27
Политика

Макрон попросил премьера встретиться с лидерами «желтых жилетов»

Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил премьер-министра страны Эдуара Филиппа встретиться с представителями «желтых жилетов», а также с лидерами политических партий для разрешения кризиса после массовых демонстраций.
Обновлено в 18:05
Политика

Мединский сообщил о доказательствах подвига 28 панфиловцев

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что Российское военно-историческое общество обнаружило в архивах документы, подтверждающие, что бой с участием 28 панфиловцев во время Великой Отечественной войны действительно был.
Обновлено в 19:33
Политика

Спецпредставитель США по Афганистану посетит Россию

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит Россию в декабре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Госдеп.
Обновлено в 20:39
Политика

Третья за месяц страна отозвала признание независимости Косово

Власти Соломоновых островов отозвали признание независимости частично признанной республики Косово. Об этом сообщает телеканал KTV.
Обновлено в 20:20
Политика

Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим»

Президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев "держать порох сухим".
Обновлено в 20:04
Политика

Арабская коалиция поможет эвакуировать из Йемена раненых хуситов

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, упростит выезд с территории Йемена для 50 раненых повстанцев-хуситов, нуждающихся в медицинской помощи.
Обновлено в 19:48
Политика

Порошенко призвал Запад усилить военное присутствие в Черном море

Украинский лидер считает, что нужно "продемонстрировать единую международную реакцию" на события в Керченском проливе Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить военное присутствие в Черном море, передает немецкая медиагруппа Funke.
Обновлено в 06:41
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Маттиас Платцек
Немецкий политик
Немецкий политик, представитель СДПГ, премьер-министр Бранденбурга с 26 июня 2002 года по 28 августа 2013 года. Родился в семье врача, окончил Университет Ильменау в 1978 году по специальности «биомедицинская кибернетика», после чего работал в Институте гигиены в Карл-Маркс-Штадте и в больнице Бад-Фрайенвальде, а в 1982 году возглавил департамент экологической гигиены в гигиеническом агентстве в Потсдаме.
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