Политика
Немецкий министр рассказал о важности «Северного потока — 2»RT на русском 00:17
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер рассказал о важности «Северного потока — 2» для ФРГ. Как он сообщил в интервью изданию Bild, этот газопровод поможет удовлетворить растущие потребности Германии в газе.
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Мы не делаем себя зависимыми от России. Речь идёт о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет.
— Петер Альтмайер, немецкий политикRT на русском 00:17
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Министр экономики: «Северный поток-2» не сделает Германию зависимой от России
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