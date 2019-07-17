Полузащитник немецкого футбольного клуба «Дессауэр-97» Штефан Хаберман скончался во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды, выступающей в шестом дивизионе чемпионата Германии.

Немецкий футболист умер во время тренировки

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