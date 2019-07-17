Футбол
Немецкий футболист умер во время тренировкиМосковский Комсомолец 13:13
Полузащитник немецкого футбольного клуба «Дессауэр-97» Штефан Хаберман скончался во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды, выступающей в шестом дивизионе чемпионата Германии.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Политика
В Госдуме заявили о выполнении всех договоренностей по ядерному оружию
США обеспокоены нестратегическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил ранее госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51
В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".
Обновлено в 13:31
Космос
«Сотбис» продаёт записи высадки на Луну
На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.
Обновлено в 04:06
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Спорт
Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира
Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме
Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Политика
Грызлов оценил прошедшее заседание контактной группы по Украине
Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов оценил прошедшие 17 июля переговоры в Минске.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 14:49
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе
Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Обновлено в 12:06
Экономика
Бежевая книга. Как Трамп и Федрезерев повлияют на фондовые индексы
Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы незначительно выросли перед началом торгов в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:24
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Общество
В ФНС отреагировали на данные о сбое в едином реестре ЗАГС
В ФНС России заявили, что никакого сбоя в работе единого реестра ЗАГС нет.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Политика
МИД России прокомментировал расследование MH17
В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.
Обновлено в 07:03
Общество
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов, а также рассказало, где покупать ягоду, на что обращать внимание при покупке и о том, какие характеристики арбуза не влияют на вкусовые качества и его безопасность.
Обновлено в 01:01
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Культура
Дочь Юрия Кузнецова рассказала о состоянии актера
Обновлено в 08:53