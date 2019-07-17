Полузащитник немецкого футбольного клуба «Дессауэр-97» Штефан Хаберман скончался во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды, выступающей в шестом дивизионе чемпионата Германии.

Немецкий футболист умер во время тренировки

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Политика В Госдуме заявили о выполнении всех договоренностей по ядерному оружию США обеспокоены нестратегическим ядерным оружием РФ и "отсутствием прозрачности" с российской стороны в выполнении действующих договоренностей, заявил ранее госдепартамент США по итогам переговоров с РФ по стратегической стабильности, состоявшихся в Женеве.

Происшествия Число отравившихся едой из автоматов москвичей возросло до 51 В Москве возросло число пострадавших, которые отравились едой компании Healthy food из установленных в бизнес-центрах вендинговых автоматов "До Луны и обратно".

Космос «Сотбис» продаёт записи высадки на Луну На аукционе «Сотбис» в скором времени будут проданы видеозаписи исторической высадки на Луну космонавтов NASA.

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.

Происшествия При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.

Футбол В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Гаджеты Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review.

Армия и оружие США исключили продажу Турции F-35 Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Политика Грызлов оценил прошедшее заседание контактной группы по Украине Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов оценил прошедшие 17 июля переговоры в Минске.

Политика Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.

Политика Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Кино Умер актер и режиссер Юрий Прохоров На 80-м году жизни умер актер и режиссер Юрий Прохоров, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Шоу-бизнес Анита Цой рассказала, что стремительно набрала в весе Певица весит 75 килограммов при росте 157 сантиметров. Об этом она рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Экономика Бежевая книга. Как Трамп и Федрезерев повлияют на фондовые индексы Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы незначительно выросли перед началом торгов в Нью-Йорке.

Общество Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.

Происшествия 17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников 17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Общество В ФНС отреагировали на данные о сбое в едином реестре ЗАГС В ФНС России заявили, что никакого сбоя в работе единого реестра ЗАГС нет.

Футбол Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.

Политика На Украине арестованы счета партии Порошенко Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.

Политика МИД России прокомментировал расследование MH17 В МИД РФ заявили, что трагедия сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского «Боинга» стала инструментом нечистоплотной политической игры.

Общество Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов, а также рассказало, где покупать ягоду, на что обращать внимание при покупке и о том, какие характеристики арбуза не влияют на вкусовые качества и его безопасность.