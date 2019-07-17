Футбол

Немецкий футболист умер на поле во время тренировкиРЕН ТВ 15:31

Игрок команды "Дессауэр-97", выступающей в шестом футбольном дивизионе Германии, скончался во время тренировки. Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний Штефан Хаберман внезапно почувствовал себя плохо на общекомандном занятии.
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Игрок клуба шестого немецкого дивизиона умер во время тренировки

Sport24.ru12:04

В Германии футболист скончался во время тренировки

Sportbox.RU13:10

30-летний немецкий футболист скончался во время тренировки

Чемпионат12:40

Игрок немецкого клуба умер во время тренировки

Газета.Ru12:32

Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки

Спорт-Экспресс12:17

Футболист клуба из шестого немецкого дивизиона умер на тренировке

ТАСС12:02

Футболист клуба шестого немецкого дивизиона умер во время тренировки

РИА Новости11:13
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