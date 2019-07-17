Футбол
Немецкий футболист умер на поле во время тренировкиРЕН ТВ 15:31
Игрок команды "Дессауэр-97", выступающей в шестом футбольном дивизионе Германии, скончался во время тренировки. Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний Штефан Хаберман внезапно почувствовал себя плохо на общекомандном занятии.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:04, Вашингтон
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