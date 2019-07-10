Футбол
Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»ТАСС 13:33
Детали соглашения с 22-летним футболистом не сообщаются. Баду является воспитанником немецкой команды "Вольфсбург", в последнее время выступал за вторую команду немецкого клуба, в составе которой провел 57 матчей, забил три гола и отдал 14 голевых передач.
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