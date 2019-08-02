Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам РоссииРИА Новости 15:45
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
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Несанкционированная властями «Прогулка по бульварам» под лозунгом «Вернем себе право на выборы» оказалась похожа на квест: пройти как можно больше полицейских кордонов по центральным улицам и дойти до конца маршрута, минуя автозак.
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