Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".

Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России

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