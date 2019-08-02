Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам РоссииРИА Новости вчера в 15:45
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
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Немецкий эксперт рассказал, как нужно реагировать НАТО на прекращение ДРСМД
Газета.Ru02 августа в 14:26
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
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Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман рассказал, что программы-шпионы на ноутбуках и в смартфонах копируют документы, перехватывают нажатия клавиш, читают сообщения жертв, активируют микрофон или камеру на устройстве.
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Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
Поправки в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.
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В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
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Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
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Лиза Галкина грациозно станцевала под музыку из балета «Кармен»
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National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
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Происшествия
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Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
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Ранее сообщалось, что повышение уровня воды в реке остановилось 31 июля на отметке 11 метров 25 сантиметров, в то время как критический уровень составляет семь метров.
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Американские специалисты определили основные причины дисфункции гена, который полностью защищает организм человека от появления злокачественных раковых клеток.
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Врач рассказал о важности соблюдения строгой очередности блюд в меню
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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и защите от тропических клопов.
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Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
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Общество
Рэпер Фэйс на концерте в Москве поддержал участников протестов в столице
По данным проекта ОВД-Инфо, полиция задержала почти 830 человек. Не менее девятнадцати из них провели ночь в отделениях.
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