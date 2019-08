See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic. twitter. com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 August 4, 2019 Читайте также: Весь мир узнает, как фанаты «Зенита» обожают Малкома, у истории с расизмом будет идеальное завершение Жирков получает удовольствие от футбола в «Зените».