Немецкий детектив Йозеф Реш, расследовавший по частному заказу катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, заявил РИА Новости, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.

с чего всё началось

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

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