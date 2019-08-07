Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17REGNUM 03:13

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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Немецкий детектив готов передать России и Малайзии материалы по делу MH17

Немецкий детектив Йозеф Реш, расследовавший по частному заказу катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом, заявил РИА Новости, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него.
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