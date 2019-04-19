Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в КрымуНародные новости вчера в 23:07
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
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Немецкий депутат призвал заняться обучением сирийских беженцев в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:54
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:38, Ашберн
Происшествия
Депутата Рады облили фекалиями в Одессе
Депутата Верховной рады Мустафу Найема облили фекалиями из ведра в Одессе. Об этом сообщает Украинская служба информации.
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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз
В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
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Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России по хоккею
По данным издания, Кучеров присоединится к сборной для подготовки к чемпионату мира по хоккею в Словакии уже в ближайшие дни, а Василевский — предположительно, 28 апреля.
Обновлено в 07:31
Политика
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«Что же касается главы государства — будущего главы государства, он должен быть главой государства, он не должен мотаться по полям и фермам», — заявил 19 апреля Александр Лукашенко, комментируя готовящиеся изменения в Конституцию Белоруссии.
Обновлено в 07:29
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В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Наука
Ученые назвали главную причину старения
Ученые выяснили, что влияет на старение организма и образование раковых клеток.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Музыка
Вася Обломов записал новый альбом «Этот прекрасный мир»
Музыкант Вася Обломов (Василий Гончаров) выпустил новый альбом «Этот прекрасный мир». В пластинку вошли 13 музыкальных композиций.
Обновлено в 03:23
Политика
В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Эстонии
Президент России Владимир Путин 18 апреля в Москве обсудит с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд двусторонние отношения и поддержание стабильности и безопасности в балтийском регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено 17 апреля в 08:05
Политика
Лукашенко назвал реальную стоимость будущей Белорусской АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей Белорусской АЭС может составить менее 7 миллиардов долларов.
Обновлено в 06:01
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея Хотина
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 05:37
Авто
Mercedes представил флагманский кроссовер GLS
В длину новый GLS перевалил за 5,2 метра, больше, чем у большого BMW X7 (5151 мм) и стандартного Эскалейда (5179 мм).
Обновлено вчера в 11:58
Кино
Никита Михалков вышел на сцену ММКФ после двух операций
Никита Сергеевич, поцеловав председателя жюри, режиссера Ким Ки Дука, признался в том, что ему сделали две операции.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Полицейский устроил стрельбу в центре Москвы
Пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила, что сотрудник полиции не находясь при исполнении обязанностей устроил на Марксистской улице в дневное время стрельбу из служебного травматического пистолета.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Севастополе обрушилась парковка с машинами
В результате обрушения парковки многоквартирного дома в Севастополе повреждено четыре легковых автомобиля.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Динамо» анонсировало матч с «Крыльями Советов» песней Виктора Цоя
Футбольный клуб «Динамо» анонсировал матч 24 тура РПЛ с «Крыльями Советов» видеороликом, где хор исполняет песню Виктора Цоя и группы «Кино» «Стук».
Обновлено в 06:42
Общество
Рабочие завода «Форд» в Ленобласти митинговали в защиту своих прав
Ранее сегодня ТАСС, со ссылкой на пресс-службу Ford и власти Ленобласти, сообщило, что более 85% сотрудников завода в Ленобласти согласились участвовать в программе добровольного увольнения с выплатой компенсации: по данным чиновников, заявления уже написали 800 человек.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами
Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга
Mossovetinfo.ru – Уфимские врачи диагностировали у писателя и журналиста Дмитрия Быкова инфаркт головного мозга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах Башкирии.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Тата Карапетян рассказала, как пережила уход мужа к Лопыревой
Вскоре выяснилось, что отцом первенца Лопыревой является 36-летний Игорь Булатов, муж дочери миллиардера.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40