Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в КрымуНародные новости вчера в 23:07

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.

Экономика Forbes составил рейтинг богатейших бизнесменов России Топ богатейших российских бизнесменов возглавил крупнейший акционер «Новатэка» и «Сибура» Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24 млрд долларов.

Происшествия Офицеров ФСБ задержали за вымогательство 65 миллионов 1. Бывший и действующий следователи ФСБ вымогали взятку у обвиняемого Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ России задержали двух офицеров следственного управления ведомства: старшего следователя по особо важным делам Сергея Белоусова и его бывшего подчиненного — следователя Алексея Колбова.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Общество Больной Михалков не пришел встречать гостей ММКФ Президент кинофестиваля Никита Михалков из-за операции на бедре на красной дорожке отсутствовал.

Политика Россия прекращает поставки на Украину нефти и нефтепродуктов Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Политика Зеленский рассказал о своем отношении к Путину Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину.

Происшествия Sky: в результате стрельбы в Северной Ирландии погибла журналистка Редактор издания Mediagazer (США) Лайра Макки погибла в результате стрельбы в четверг вечером в Лондондерри в провинции Ольстер.

Экономика Reuters: Венесуэла обходит санкции США с помощью корпорации «Роснефть» Власти Венесуэлы пользуются услугами российской корпорации "Роснефть" для того, чтобы обходить санкции, введенные США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.

Общество Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Космос Ученые рассказали, как малые спутники вызывают конфликты в космосе Геостационарная орбита - круговая орбита высотой 35786 километров, на которой работают спутники связи, телевещания и ретрансляции.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Шоу-бизнес Валерия отметила 51-летие в кругу звездных друзей Судя по фотоотчетам в Инстаграме, мероприятие посетили многие звезды. 17 апреля Валерии исполнился 51 год.

Гаджеты Apple будет перерабатывать iPhone с помощью робота Дейзи, защищая экологию Дейзи будет разбирать подержанные iPhone, возвращенные в магазины, покупатели могут также сдать свои мобильные устройства в любом магазине Apple Store или через сайт компании.

Политика Порошенко заявил, что ему не стыдно за пять лет президентства Президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук заявил, что ему не стыдно за те пять лет, что он руководит страной, и попытался оправдаться за то, что мало общался с народом.

Политика Путин поздравил евреев с Песахом Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

Политика В Эстонии хотят отказаться от русских школ Эстонские власти в будущем планируют отказаться от школ на русском языке.

Происшествия В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Политика МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.

Армия и оружие Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных Во вторник, 23 апреля, в Эстонию прибудет подразделение Вооружённых сил Франции в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).

Происшествия Силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии В Назрановском районе силовики задержали председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова и увезли его в неизвестном направлении, рассказал «Медиазоне» его сын Руслан Ужахов.

Транспорт ГИБДД собирается ужесточить правила сдачи экзамена на права Задачи теоретической части экзамена на водительские права собирается переработать ГИБДД. Об этом сообщает пресс-центр МВД России.

Происшествия В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.