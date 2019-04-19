Политика
Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в КрымуНародные новости вчера в 23:07
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
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Немецкий депутат призвал заняться обучением сирийских беженцев в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:54
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