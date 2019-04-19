Политика
В Бундестаге объявили о создании международной комиссии по КрымуГазета.Ru 00:02
Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт сообщил, что в ФРГ будет создана международная комиссия для мониторинга положения прав человека в Крыму и Донбассе, передает РИА "Новости".
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Партия «Альтернатива для Германии» предложила направлять беженцев на обучение в крымские вузы
ИА Крыминформвчера в 11:05
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У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
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«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
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Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено вчера в 06:25
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ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
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Зеленский представил свою команду
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В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
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ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17
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Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт
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Мадуро назвал новые санкции США против Венесуэлы источником свежих сил
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции против его страны придадут ей свежие силы.
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