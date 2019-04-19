Политика

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в КрымуНародные новости вчера в 23:07

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.
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Сирийских беженцев предложили отправлять в Крым

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Депутат бундестага предложил обучать беженцев из Сирии в Крыму

Life.ru00:45

Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

Народные новостивчера в 23:07

Депутат Бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

ФАНвчера в 22:59

Немецкий депутат призвал заняться обучением сирийских беженцев в Крыму

Московский Комсомолецвчера в 21:54

Депутат бундестага предложил обучать сирийских беженцев в Крыму

РИА Новостивчера в 21:03

Партия «Альтернатива для Германии» предложила направлять беженцев на обучение в крымские вузы

ИА Крыминформвчера в 11:05
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В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

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По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Политика

В США опубликовали доклад Мюллера

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Общество

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ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Политика

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Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

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Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
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Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Наука

Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика

Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.
Обновлено вчера в 10:01
Общество

Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 13:26
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.
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Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к границам России

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Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
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Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста

Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.
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Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
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Музыка

Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке

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Хоккей

Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".
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Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
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Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей из бюджета.
Обновлено вчера в 13:38
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Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
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Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
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Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

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Происшествия

В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.
Обновлено вчера в 10:53
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