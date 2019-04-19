Немецкий депутат предложил обучать сирийских беженцев в КрымуНародные новости вчера в 23:07

Депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт на полях Ялтинского международного экономического форума предложил обучать сирийских беженцев в Крыму, передает РИА Новости.

Музыка Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.

Политика В США опубликовали доклад Мюллера Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

Политика Россия расширила санкции в отношении Украины Россия вводит запрет на ввоз продукции украинского машиностроения и на вывоз нефти и нефтепродуктов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Общество Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Политика Президент Эстонии назвала уже не актуальной проблему неграждан Обладателями серых паспортов в основном являются граждане бывшего СССР, которые после распада Советского Союза не получили ни эстонского, ни российского гражданства.

Здоровье ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики» В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.

Шоу-бизнес Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.

Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

Наука Медики раскрыли главную причину старения Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.

Наука Ученые рассказали, как по лицу мужчины вычислить коварного изменщика Каждый пятый смог определить изменщика-мужчину, а вот вычислить неверных жен не удалось никому. Ученые дали этому свое объяснение.

Политика Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новых санкций в отношении Украины.

Авто Renault Arkana: все модификации кроссовера для России В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства, выданное Renault Arkana.

Религия Православные готовятся встретить Вербное воскресенье Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.

Экономика Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о снижении на 2,3% реальных денежных доходов россиян в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Шоу-бизнес Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста Друг Григорьева-Апполонова прояснил, что происходит в семье артиста На днях СМИ сообщили, что солист "Иванушек" развелся с женой после 17 лет брака.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Музыка Конкурс «Московская весна а cappella» состоится на 51 площадке Международный фестиваль и конкурс исполнителей «Московская весна a cappella» пройдет в городе с 1 по 12 мая.

Хоккей Овечкин догнал Малкина по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче плей-офф Национальной Хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины Харрикейнз", сообщает "Советский спорт".

Авто Бренд Great Wall показал в Шанхае новый пикап P-серии Китайская компания Great Wall официально представила на автосалоне в Шанхае новую модель пикапа Great Wall P-серии.

Общество Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован за хищение 1 млрд рублей Главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко арестовали по делу о хищении 1 млрд рублей из бюджета.

Армия и оружие В первом полете у Ил-112В отказала автоматика Первый полет российского легкого транспортного самолета Ил-112В сопровождался отказом автоматики, сообщил Aviation Explorer главный конструктор «Ил» Николай Таликов.

Авто Toyota представила новый ProAce City Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.

Армия и оружие Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.