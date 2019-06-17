Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 20:14
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
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с чего всё началось
Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.РИА Новостивчера в 20:14
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Немецкий депутат призвал США отказаться от шантажа из-за «Северного потока — 2»
Известиявчера в 21:48
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
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