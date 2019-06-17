Политика

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 20:14

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
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Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.
РИА Новостивчера в 20:14

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Депутат Бундестага ответил на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»

РБК01:16

В бундестаге оценили угрозы США из-за «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 20:33

Немецкий депутат призвал США отказаться от шантажа из-за «Северного потока — 2»

Известиявчера в 21:48

Немецкий депутат ответил на угрозы США по поводу «Северного потока – 2»

Телеканал 360°вчера в 21:36

В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»

RT на русскомвчера в 20:49

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 21:43

Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»

РИА Новостивчера в 20:14
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Финансы

Названы рублевые курсы доллара и евро к началу августа

В базовом сценарии, если ОПЕК + продлит сделку, а президент США Трамп заключит сделку с Китаем или хотя бы не прервет переговоры, курс рубля к доллару может достигнуть отметки 62-63 рубля уже к следующему заседанию Центробанка в июле.
Обновлено 15 июня в 23:00
Армия и оружие

На видео попал мощный обстрел Донецка украинскими боевиками

Весь город слышит тяжелое вооружение, с 2015 такого не было. На видео слышны мощные разрывы.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ

Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В России за год причинен ущерб экологии на 12 млрд рублей

В результате злоумышленники заготовили 800 000 куб. м древесины, ущерб составил более 4 млрд руб.
Обновлено в 00:54
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

Обновлено 15 июня в 14:06
Здоровье

Роскачество запускает экспертизу телемедицинских мобильных приложений

Роскачество начало исследование телемедицинских мобильных приложений. Осенью будет составлен рейтинг лучших из них.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Общество

Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено 15 июня в 04:46
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает издание Journal De Quebec.
Обновлено в 01:37
Футбол

Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:00
Общество

В парке на набережной в Капотне появятся экотропы

В районе Капотня на набережной Москвы-реки обустроят экологические тропы. Они появятся в природном парке.
Обновлено в 00:08
Финансы

Ставка зеленеет: почему копить по-прежнему выгоднее в долларах

Доллар против евро Дедолларизация российской экономики стартовала осенью 2018 года, однако ставки по вкладам в американской валюте по-прежнему не снижаются.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено вчера в 07:50
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Политика

Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено в 00:29
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено 15 июня в 04:20
Общество

«Для чего построили?»: по территории «Екатеринбург Арены» гоняет красный Porsche

Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму

Обновлено вчера в 23:23
Политика

В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье

Минздрав: почти 80% женщин приходят на роды нездоровыми

В эфире «Говорит Москва» один из главных репродуктологов Министерства Здравоохранения Олег Апалихин заявил, что нездоровые роды случаются из-за ранних сердечных заболеваний и онкологий.
Обновлено в 00:51
Спорт

Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише

Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Обновлено вчера в 22:46
Общество

Жителей Киселёвска, которые пожаловались Канаде на экологию, переселят

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что решил переселить жителей города Киселёвска, которые ранее попросили помощи у Канада в связи в плохой экологической обстановкой.
Обновлено 15 июня в 15:11
Происшествия

С рейса Новокузнецк-Москва сняли двух авиадебоширов

Сотрудники полиции задержали двух пьяных мужчин, пытавшихся улететь из Новокузнецка в Москву.
Обновлено вчера в 23:29
Гаджеты

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 впервые упал в цене

Для китайского рынка вышеуказанный смартфон теперь продается по цене на 30 долларов меньше, чем при первоначальных продажах.
Обновлено вчера в 03:13
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказы ресторанной еды

Обновлено вчера в 10:13
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
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