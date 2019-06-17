Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»РИА Новости вчера в 20:14

Германо-российская группа находится с визитом в России с 16 по 21 июня, в планах - посещение Москвы и Калуги, участники поездки обсудят с российскими коллегами и представителями региональных властей двухсторонние отношения между странами, а также международные темы, сообщила ранее пресс-служба бундестага.

с чего всё началось

По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".

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