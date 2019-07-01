Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциямИзвестия 19:56

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В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти. Об этом рассказал «Известиям» председатель правления организации Маттиас Шепп.
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Санкции не мешают немецкому бизнесу укрепляться в России

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