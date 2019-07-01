Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциямИзвестия 19:56

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Происшествия Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.

Политика Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.

Политика Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180 В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".

Происшествия При крушении самолета в Техасе погибли десять человек На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.

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