Экономика
Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциямИзвестия вчера в 19:56
В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти. Об этом рассказал «Известиям» председатель правления организации Маттиас Шепп.
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Немецкий бизнес рассматривает Россию в качестве перспективного рынка, считает эксперт
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В Российско-германской внешнеторговой палате рассказали об активности бизнеса ФРГ в России
RT на русскомвчера в 22:29
Удар по санкциям: стало известно о серьезном прорыве германского бизнеса в России
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Санкции позволили немецкому бизнесу сделать в России «точку сборки» для рынков Евразии
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Обновленное СП Ford и «Соллерса» начинает работу
Обновленное совместное предприятие Ford и «Соллерса» официально начало операционную деятельность.
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«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
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Политика
Туск приостановил саммит Евросоюза
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Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
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Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
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Вице-спикер Госдумы пожелал Беглову проиграть выборы
Лебедев обвинил в этом действующую городскую власть и пожелал врио губернатора Александру Беглову проиграть сентябрьские выборы.
Обновлено в 05:03
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Remedy объявила, что ей удалось заполучить издательские права на Alan Wake, которые до этого принадлежали Microsoft.
Обновлено в 06:00
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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
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Обновлено вчера в 12:16
Футбол
Кикнадзе: «„Локомотив“ считал, что договорился по Кварацхелии, но ситуация поменялась»
Вели переговоры с агентами и считали, что все согласовано, но два дня назад ситуация немного поменялась.
Обновлено в 06:55
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Евкуров может стать замминистра обороны по боевой подготовке
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может занять пост замминистра обороны по боевой подготовке вооруженных сил.
Обновлено в 02:48
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика
Титов назвал дело «Рольфа» характерным для российских компаний
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов прокомментировал ситуацию с автодилером «Рольф».
Обновлено в 06:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
3 июля температурный фон составит 18-20 градусов, а до конца недели прогнозируется 17-19 градусов, что ниже нормы на 2-3 градуса.
Обновлено в 06:23
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
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Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле
Как минимум 68 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает в Twitter телеканал TOLO News, ссылаясь на представителей местного минздрава.
Обновлено в 02:35
Политика
Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
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Трюкач сделал неудачное сальто через разогнавшийся Lamborghini
На очередном выложенном в YouTube ролике можно увидеть, как один из доморощенных каскадёров захотел перепрыгнуть через спорткар Lamborghini, который мчался на него с большой скоростью.
Обновлено в 06:12
Политика
Глава СНБО Украины не видит смысла в визовом режиме с Россией
Украине нет необходимости вводить визовый режим с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк 1 июня в интервью изданию «Левый берег».
Обновлено в 06:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено вчера в 21:42
Теннис
Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона
Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут.
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Общество
Горенбург рассказал о главных проблемах Ural Music Night
Евгений Горенбург в интервью радио "Эхо-Москвы" рассказал, что организаторы не рассчитали количество зрителей.
Обновлено в 07:37
Футбол
«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
Обновлено в 06:29
Общество
Госдума рассмотрит запрет частных дорожных камер
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому камеры видеофиксации на российских дорогах должны находиться в собственности властей.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Новейший ЗРК «Сосна» модернизируют
Зенитный ракетный комплекс "Сосна" получит новые боеприпасы и шасси.
Обновлено в 07:30