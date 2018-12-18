Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее перспективными для вложений считаются сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, а также сектор телекоммуникаций.

Энергетика Энергетика Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.

Финансы Финансы Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

Финансы Финансы Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.

Финансы Финансы Всемирный банк предоставил Украине кредитные гарантии на $750 млн "Совет директоров ВБ сегодня утвердил предоставление кредитных гарантий Украине на сумму в $750 млн на поддержание важных реформ в банковской сфере, в деле борьбы с коррупцией, управления сельскохозяйственными землями, субсидирования коммунальных услуг, здравоохранения, а также пенсионной реформы", - отмечается в документе.

Финансы Финансы Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.

Экономика Экономика АСВ потребовало с бывших акционеров Внешпромбанка 219 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших акционеров рухнувшего Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка.

Энергетика Энергетика Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа "Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.

Экономика Экономика Средняя сумма взятки в 2018 году составила 609 тысяч рублей С января по сентябрь 2018 года было выявлено 186 взяток в особо крупном размере (более 1 млн руб.) на общую сумму около 1,5 млрд руб. Средний размер такой взятки превышает 8 млн руб. В 2018 году в России стали на 10% чаще брать и давать взятки.

Экономика Экономика Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».

Экономика Экономика Банки выпустили 50 млн карт «Мир» На конец III квартала в России было 268 млн карт – таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18,6%. Доля «Мира» в оборотах оплаты товаров и услуг в III квартале – 14,2%, поделился Комлев.

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Экономика Экономика Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года «Ожидается, что в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек»,— сказали в Минтруде.

Экономика Экономика Жилищное строительство завалило нацпроект В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.

Экономика Экономика Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог.