Немецкие компании, зарегистрированные в России, инвестировали в экономику России в текущем году 628 миллионов евро, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее перспективными для вложений считаются сельское хозяйство, перерабатывающая отрасль, а также сектор телекоммуникаций.

Финансы Финансы МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) во вторник утвердил новую программу финансирования так называемого кредита stand-by для Украины на 3,9 миллиарда долларов, сообщает AFP со ссылкой на источник в штаб-квартире организации.

Энергетика Энергетика Нефть Brent за сутки подешевела более чем на 6% и опустилась ниже $56 Цена на нефть марки WTI в ходе торгов снижалась на 7,83% — до $46,3 за баррель, что является минимумом с августа 2017 года.

Энергетика Энергетика Козак пообещал проверить жалобы транспортников на дорогое топливо Ведомства проверят обращение транспортных компаний в правительство по поводу роста цен на моторное топливо.

Экономика Экономика СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия Для Lundin проект на Каспии был последним в России, а Gunvor еще останется 26% в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга.

Экономика Экономика АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц обанкротившегося Внешпромбанка к субсидиарной ответственности на 219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Финансы Финансы Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют Принятые поправки позволяют регулятору запретить банкам размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

Финансы Финансы Прибыль банковского сектора России за 11 месяцев выросла в 1,5 раза Прибыль банковского сектора России за январь-ноябрь 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года и составила 1 трлн 279 млрд рублей, сообщил Банк России.

Экономика Экономика Венчурный рынок готовят к ускорению В РФ используется 80% применяемых в мире инструментов поддержки венчурного рынка, однако сохраняется дисбаланс по доле вложений в IT по сравнению с реальным сектором, нехватка фондов поздних стадий и рынков сбыта, отметил замглавы РВК Алексей Басов на презентации стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций до 2030 года.

Экономика Экономика Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Жилищный нацпроект станет скромнее и потребует господдержки Отставание ввода жилых домов от плана на 11 млн кв. м в 2018 году изменит всю долгосрочную жилищную программу — нацпроект «Жилье и городская среда», требующий ускорения отрасли до 120 млн кв. м к 2024 году.

Экономика Экономика Средняя взятка в России в 2018 году составила больше 600 тысяч рублей Средний размер взятки в России за девять месяцев этого года составляет около 610 тысяч рублей, а общая сумма выявленных взяток достигла 1,8 млрд рублей, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Энергетика Энергетика Минэнерго ожидает рекордных показателей по добыче газа "Что касается добычи нефти и газового конденсата, мы увидим к концу года объемы в 556 миллионов тонн - это примерно на десять миллионов тонн больше, чем в прошлом году, или на 200 тысяч баррелей в сутки больше, несмотря на то, что действовала сделка со странами ОПЕК и не-ОПЕК", - сказал Новак, пояснив, что такое стало возможным за счет наращивания добычи во втором полугодии.

Экономика Экономика SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета

Финансы Финансы Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.

Экономика Экономика Продюсер «Дома-2» купит у Ивана Таврина долю в RuTube Бизнесмен Александр Карманов, являющийся продюсером шоу «Дом-2», купит около 66% видеоплатформы «Руформ».