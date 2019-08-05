Футбол

Немецкие арбитры рассудят «Краснодар» и «Порту» в матче Лиги чемпионовProstoProSport 10:22

Краснодар — Порту
7 августа
в 13:00
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Краснодар»
Главным рефери назначен Тобиас Штилер. Его ассистенты – Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.
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