Футбол
Немецкие арбитры рассудят «Краснодар» и «Порту» в матче Лиги чемпионовProstoProSport 10:22
Главным рефери назначен Тобиас Штилер. Его ассистенты – Кристиан Гиттельманн и Рафаэль Фольтин. Четвертый арбитр – Кристиан Дингерт.
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