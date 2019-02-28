Политика
Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в ВенесуэлеРИА Новости вчера в 20:58
Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
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с чего всё началось
Призывы лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо к помощи международного сообщества говорят о его беспомощности, считает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.Известиявчера в 22:54
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Происшествия
Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье
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Обновлено в 14:59 Мосгорсуд признал законным арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка "Восточный".
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Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «русофобскими потугами» намерения американских законодателей обнародовать данные о доходах Владимира Путина.
Обновлено в 04:56
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
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Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах»
Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
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Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее
Обновлено в 06:40
Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
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Экономика
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Обновлено в 06:56
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин оценил образцы новейшего российского оружия
Обновлено в 06:39
Культура
Умерла актриса Лиза Шеридан из сериала «Нашествие»
Обновлено в 03:16
Политика
Путин наградил Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством»
Владимир Путин наградил писателя-сатирика Михаила Жванецкого орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Обновлено в 02:58
Футбол
РФПЛ не приняла газон стадиона «Динамо» для матча со «Спартаком»
Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского «Динамо» перед игрой со «Спартаком».
Обновлено в 06:26
Экономика
ГСС поставит шесть самолетов SSJ100 в Таиланд
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписало контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 в Таиланд общей каталожной стоимостью порядка 300 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:51
Политика
Верке Сердючке установили сроки спасения Украины на «Евровидении»
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова сказала, что представить страну на международном конкурсе может Верка Сердючка (настоящее имя — Андрей Данилко).
Обновлено в 06:33
Политика
Путин потребовал жёстко пресекать деятельность экстремистов
Президент РФ потребовал, чтобы сотрудники полиции жёстко пресекали деятельность экстремистских группировок в России.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
Пакистан заявил о готовности освободить индийского пилота
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что власти страны готовы рассмотреть возвращение пилота индийского самолета, если это приведет к деэскалации конфликта между двумя странами, сообщает местных телеканал Geo News.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Финансы
Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на ближайшие два года
Если в декабре 2018 года банк прогнозировал средний курс в 2019 году на уровне 66,5 руб. за доллар, то сейчас — 68,5. Прогноз по 2020 году ранее составлял 67 руб. за доллар, а сейчас аналитики банка оценивают его в 69 руб.
Обновлено в 06:46
Политика
Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться
КНДР тоже наверняка не в восторге от продолжения санкций, но в целом ситуация в экономике вполне терпимая, а потому Ким Чен Ын может ждать, вплоть до появления следующего президента в США, если с Трампом так и не смогут договориться.
Обновлено в 06:20
Единоборства
Скончался российский боец ММА Аркадий Лисин
Умер 21-летний российский боец ММА Аркадий Лисин, сообщили СМИ. Причины смерти чемпиона Prime Selection 2016 года выясняются.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах
Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте 2018 года.
Обновлено в 03:08
Политика
Россия распространила свой проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия внесла на рассмотрение Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле, сообщили "Интерфаксу" в постпредстве РФ при Всемирной Организации.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Трамп застрял во Вьетнаме из-за ЧП с трапом
Обновлено в 05:16
Происшествия
Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада
Закончено дело об убийстве главы Сергиева Посада Следственный комитет России (СКР) направил в Генпрокуратуру для утверждения обвинения уголовное дело банды Константина Пискарева (Костя Большой), совершившей два десятка убийств, в том числе главы Сергиева Посада Евгения Душко.
Обновлено в 04:38
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
Экономика
В российских банках заработала система быстрых платежей
Практически все российские банки - участники системы быстрых платежей (СБП) Банка России установили нулевой тариф на денежные переводы внутри системы.
Обновлено вчера в 22:33
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Общество
Глава ГИБДД рассказал о скором внедрении электронных водительских прав
Ранее "РГ" сообщала, что электронные водительские удостоверения появятся в России уже в следующем году.
Обновлено в 06:10