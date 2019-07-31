Футбол

Немецкие СМИ удивлены переходом Шюррле в «Спартак»Sportbox.RU вчера в 22:37

В Германии не ожидали, что игрок дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выберет «Спартак» для продолжения карьеры. 28-летний футболист будет выступать за московский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Германия негодует по поводу выбора Андре Шюррле

Sport.ru01:29

Бывший спортивный директор «Локо» определил цели Шюррле на выступление в РПЛ

Чемпионат03:47

Шюррле уже лидер: Самые популярные футболисты РФПЛ в инстаграме

Евро-футбол.рувчера в 12:37

«Переход в „Спартак“ удивляет». Что пишут в Германии о переезде чемпиона мира Шюррле в Россию

Sport24.ruвчера в 21:41

Немецкие СМИ удивлены переходом Шюррле в «Спартак»

Матч ТВвчера в 22:37

Шюррле – третий чемпион мира в истории РПЛ

Бомбардир.рувчера в 11:51

Шюррле на стадионе «Открытие Арена». Там показывают голы немца в полуфинале ЧМ-2014

Спорт-Экспрессвчера в 14:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 04:48, Ашберн
Гаджеты

Наушники Jaybird Vista станут бюджетной альтернативой AirPods

Обновлено вчера в 23:55
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Виктория Исакова перестала скрывать дочь от общественности

Совсем недавно Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь от общественности и начала изредка размещать ее фото на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:41
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Обновлено вчера в 19:42
Политика

В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 04:19
Политика

Немецкий специалист по лесным пожарам сказал, нужно ли тушить Сибирь

Ведущий немецкий специалист по пожарам в России, руководитель Центра глобального мониторинга пожаров во Фрайбурге Йоханн Георг Гольдаммер рассказал, стоит ли тушить пожары в Сибири.
Обновлено в 04:25
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Финансы

Доллар начал расти после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки впервые за 10 лет.
Обновлено вчера в 14:39
Гаджеты

Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон

Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми

Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Общество

Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года

Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Музыка

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Путешествия

Туристы из России поставили рекорд по посещаемости Турции

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом количественный прирост составил 4,6%.
Обновлено вчера в 10:39
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал обвинения в плагиате в адрес Фадеева

Певец Юрий Лоза прокомментировал конфликт между композитором Павлом Петровым и продюсером Максимом Фадеевым.
Обновлено вчера в 07:19
Политика

Ляшко объединился с Кличко против «нашествия зеленой чумы» на Украине

Обновлено в 04:00
Футбол

«Аль-Ахли» объявил о переходе защитника «Дженоа» Зукановича

Защитник «Дженоа» Эрвин Зуканович продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
Обновлено в 04:24
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Происшествия

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море

Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Экономика

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

На Украине показали январские кадры с «Торном» в Макеевке и заявили: «РФ продолжает поставки оружия»

На сайте InformNapalm представлено видео, подпись к которому повествует о том, как по Макеевке движется автоматизированный комплекс радиоэлектронной разведки (радиоконтроля) «Торн».
Обновлено в 04:28
Общество

Алибасов передумал судиться с производителем «Крота»

Продюсер Бари Алибасов не станет обращаться в суд с иском к производителям средства для прочистки труб «Крот».
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Политика

Слуцкий прокомментировал идею Трампа помочь России в борьбе с пожарами

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал предложение президента США Дональда Трампа помочь РФ в тушении пожаров в Сибири благородным жестом, который повышает шансы на улучшение отношений между странами.
Обновлено в 03:58
ещё по теме
Андре Шюррле
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий дортмундской «Боруссии». Также выступает за сборную Германии. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное