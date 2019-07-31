Футбол
Немецкие СМИ удивлены переходом Шюррле в «Спартак»Sportbox.RU вчера в 22:37
В Германии не ожидали, что игрок дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле выберет «Спартак» для продолжения карьеры. 28-летний футболист будет выступать за московский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера.
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