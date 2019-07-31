В московском «Спартаке» после череды отъездов игроков первое серьезное пополнение в лице чемпиона мира Андре Шюррле: немецкий полузащитник переходит на правах аренды.

Шюррле переходит в «Спартак» на правах аренды

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