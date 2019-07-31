Футбол
Шюррле переходит в «Спартак» на правах арендыPrognozist вчера в 10:44
В московском «Спартаке» после череды отъездов игроков первое серьезное пополнение в лице чемпиона мира Андре Шюррле: немецкий полузащитник переходит на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Шюррле на стадионе «Открытие Арена». Там показывают голы немца в полуфинале ЧМ-2014
Спорт-Экспрессвчера в 14:22
Фото с Шюррле в инстаграме Цорна появилось на 5 минут раньше, чем на сайте «Спартака»
Sports.ruвчера в 11:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Здоровье
Невинный поцелуй едва не оставил ребенка слепым
Британке пришлось находиться под наблюдением врачей на протяжении оставшегося срока беременности, так как медики долго не могли определить, передался ли вирус ее нерожденному ребенку.
Обновлено в 02:25
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Два самолета Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров
Два самолёта Ил-76 Минобороны России вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров.
Обновлено в 02:25
Авто
В Китае показали кроссовер с девятью дверьми
Стартап из Поднебесной под названием Human Horizons представил концептуальный кроссовер HiPhi 1. Китайский стартап Human Horizons возглавляет бывший руководитель специальных проектов из концерна Jaguar Land Rover Марк Стэнтон.
Обновлено в 02:43
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Игры
Похоже, 27 августа Hunt: Showdown выйдет в Epic Games Store
Обновлено 30 июля в 12:17
Игры
Видео: короткометражка-пролог к экшену Daemon X Machina рассказывает о событиях до игры
Обновлено в 03:04
Футбол
Бэйл играл в гольф во время матча «Реала» и «Тоттенхэма»
Обновлено вчера в 11:20
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Политика
В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик проведут бой в Филадельфии
«Бой Бетербиев – Гвоздик пройдет в Филадельфии», – цитирует Арума ТАСС. 34-летний Бетербиев является чемпионом мира по версии IBF.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Microsoft высмеяла Apple с помощью парня по имени Mac Book
Apple и Microsoft имеют долгую историю соперничества друг с другом.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Госдеп США продлил ограничения по ядерной программе Ирана
Соединённые Штаты продлили ограничительные меры на ядерную программу Ирана, которые позволят снизить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено вчера в 07:11
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Футбол
Российская премьер-лига не стала переносить матч «Спартак» – «Динамо»
Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Общество
«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ
ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Действие обязательных требований к бизнесу ограничат пятью годами
Документ ограничивает срок действия требований к бизнесу пятью годами.
Обновлено в 03:03