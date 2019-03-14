Немецкие СМИ сообщили о «ренессансе» российского КрымаРИА Новости 12:00

с чего всё началось

Журналист немецкого издания Der Globus Deutschland Генри Сент-Джордж рассказал о "ренессансе" Крыма после воссоединения с Россией. По мнению автора, отделение полуострова от Украины произошло из-за откровенно антироссийской риторики новых киевских властей.

Финансы Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.

Политика В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к границам России НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".

Политика Саакашвили заявил, что хочет превратить Украину в «великую державу» Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не имеет политических амбиций на Украине, но намерен сделать из этой страны "великую державу".

Армия и оружие Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.

Политика Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.

Армия и оружие В России планируют воссоздать Военно-политическую академию Возрождение Военно-политической академии планируют в Минобороны РФ, 14 марта сообщает газета «Известия».

Происшествия Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг.

Здоровье Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе Врач пояснил, что 10-20 минут сна помогут быстро восстановиться, а 90 минут дадут полное восстановление и обновление.

Общество Роспотребнадзор усилит борьбу с ложными данными на этикетках продуктов Роспотребнадзор намерен усилить борьбу с размещением недостоверной информации о содержании глютена, молока, орехов и других аллергенов на этикетках продуктов.

Футбол Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА, набрав 0,6 балла за счет победы "Бенфики" над загребским "Динамо" (3:0).

Происшествия В Швеции задержали мужчину, подозреваемого Россией в терроризме Полиция Швеции задержала мужчину, которого российские власти подозревают в причастности к террористической деятельности, сообщает газета Aftonbladet.

Шоу-бизнес У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.

Армия и оружие Опубликованы кадры полета бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем Телеканал "Звезда" опубликовал кадры полета двух бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами акватории Черного моря.

Армия и оружие Госдеп: около 50 стран мира вызывают беспокойство у США Директор отдела политического планирования Госдепартамента США Кирон Скиннер заявила, что в настоящее время около 50 стран вызывают беспокойство у Вашингтона.

Политика Сенат США попытался отменить режим ЧП на границе с Мексикой Сенат Конгресса США проголосовал за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой.

Происшествия ВМС Аргентины назвали причину взрыва на подлодке «Сан-Хуан» Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.

Политика Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.

Политика Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай Материальные потери России из-за поврежденных при перевозке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в Китай, составили 17 млрд рублей, пишет Фантанка.ru.

Политика Штаты могут ввести санкции против Китая из-за «притеснения уйгуров» Заместитель официального представителя госдепартамента Роберт Палладино на брифинге, который состоялся в четверг, 14 марта, сообщил, что Штаты не исключают возможность введения санкций против Китая из-за "притеснения уйгуров".

Политика Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.

Происшествия «МК в Чите» на месте проверил информацию об обрушении стен дома на КСК Напомним, ранее очевидец происшествия сообщил "МК в Чите", что при обрушении стен никто не пострадал.В единой диспетчерской службе города корреспонденту портала предоставить информацию отказались.

Политика «Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.

Армия и оружие В Пентагоне настояли на праве превентивного ядерного удара Пентагон настаивает на праве Соединенных Штатов нанести превентивный ядерный удар, так как это заставляет противника принимать взвешенные решения.