Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» РоссииРИА Новости вчера в 23:32
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
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с чего всё началось
Журналисты немецкой газеты Die Welt заявили, что Россия вынуждает НАТО действовать, продолжая вооружаться "запрещёнными ракетами" и якобы готовясь к ведению региональных войн в Европе.Life.ruвчера в 23:44
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