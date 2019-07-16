с чего всё началось

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.

Недвижимость Число ипотечных сделок в Москве в I полугодии выросло на 12% Число ипотечных кредитов, выданных в Москве в первом полугодии 2019 года, выросло в годовом выражении к аналогичному периоду прошлого года на 12% - до 42,372 тысячи договоров, говорится в пресс-релизе управления Росреестра по Москве.

Политика Турция отреагировала на санкции ЕС В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер полностью разделась ради фотосессии Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер привыкла эпатировать публику.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Политика Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Политика Украинский депутат рассказал о российском гостеприимстве Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

ЖКХ Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Армия и оружие Минобороны обозначило обязанности Евкурова на посту замминистра На сайте Министерства обороны Российской Федерации появился раздел, посвящённый назначенному на должность заместителя министра экс-главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Политика На Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.

Футбол Форвард «Ростова» уйдет в аренду в «Рубин» Исландский нападающий футбольного клуба "Ростов" Видар Кьяртанссон отправится в аренду в казанский "Рубин", сообщает fotbolti.net.

Политика МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.

Общество Как бы выглядели в старости Басков, Волочкова и другие звезды Иногда смотришь на знаменитостей и понимаешь - с годами они выглядят все лучше. Морщинки не трогают их лица, а седина - волосы.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.

Политика В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.

Экономика В России рекордно упали цены на сахар Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.

Культура Александр Сокуров решил закрыть свой фонд поддержки кино В декабре прошлого года сообщалось, что полиция проводит проверку «Примера интонации» по заявлению о возможном хищении денег.

Космос Фото дня: в «сердце» космической спирали На сайте космического телескопа «Хаббл» (Hubble Space Telescope) в рубрике «изображение недели» опубликован великолепный снимок объекта с обозначением NGC 2985.

Общество У первой леди Башкирии нашли штрафов на 16,5 тысяч рублей 11 неоплаченных штрафов числятся на первой леди Башкирии Каринэ Аветисян (девичья фамилия - Прим. ред.) в базе данных ФССП России.