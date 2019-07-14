с чего всё началось

Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.

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Политика Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.

Происшествия В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Наука Финский стартап начал производство белка из углекислого газа Для производства «Солеина» вместо сахара, питающего бактерии, используется углекислый газ, улавливаемый из атмосферы, поэтому, чтобы изготавливать такой продукт, не требуется собственных сельскохозяйственных угодий и особых климатических условий, поэтому наладить работу Solar Foods можно в любой точке мира, даже там, где производство более традиционных белковых пищевых добавок невозможно.

Политика Бойко рассказал о дикой политике Украины в отношениях с РФ Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил, что Киев решил придерживаться "дикой" политики в экономических отношениях с Россией, передает РИА "Новости".

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