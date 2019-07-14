Политика

Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400RT на русском 18:34

Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
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с чего всё началось
Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет
 немецкое издание Die Welt.
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