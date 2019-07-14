Политика
Немецкие СМИ рассказали о «точке невозврата» для Турции из-за С-400RT на русском 18:34
Покупка Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 может стать «точкой невозврата», после которой Анкара покинет ряды западных союзников.
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Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.Daily Storm12:09
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В Германии назвали покупку Анкарой ЗРК С-400 «точкой невозврата» для Турции
Политическая Экспертиза10:43
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