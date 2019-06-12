Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»RT на русском 20:58

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
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Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»

RT на русском20:58

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

РИА Новости14:55

Пуски ракет «Буревестник» оказались «фэйком»? Видео

Avia.proвчера в 10:31

В Германии назвали российскую ракету \"оружием конца света\"

ГЛАС.RUвчера в 14:11

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

Дни24вчера в 11:24

Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США

ПолитРоссиявчера в 12:22

Stern назвал новую ракету России «оружием конца света»

Газета.Ru04:41
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 21:07, Ашберн
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В Якутии нашли голову волка возрастом 40 тыс. лет

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Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму

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Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Общество

США разместят в Польше экскадрилью беспилотников-разведчиков MQ-9

США решили разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.
Обновлено в 21:02
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В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
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Происшествия

В Индии при нападении террористов погибли не менее пяти полицейских

В Индии по меньшей мере пятеро солдат военизированной полиции погибли при атаке террористов. Об этом 12 июня сообщил телеканал NDTV.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Космос

На Луне построят город-мечты: Объявлено голосование о судьбе будущей колонии

Компанией ESA объявлено виртуальное голосование о судьбе будущей колонии.
Обновлено в 13:38
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Samsung улучшила камеру Galaxy S9 спустя год после выхода

Samsung представила июньское обновление фирменной оболочки One UI для Galaxy S9.
Обновлено в 13:06
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Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.
Обновлено в 19:14
Политика

Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено в 19:22
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
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Совет РАН по космосу призвал начать работы по проекту «Венера-Д»

Совет Российской академии наук по космосу призвал Роскосмос начать опытно-конструкторские работы по проекту автоматической межпланетной станции «Венера-Д».
Обновлено в 06:36
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Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
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Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Очевидцы засняли на видео черный дым в районе Сестрорецка

Клубы черного дыма поднялись в северной части КАД.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности

Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
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Как сообщает газета The Times, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд прокомментировал обещание премьер-министра Бориса Джонсона осуществить выход страны из Европейского союза 31 октября.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
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Украина может создать частную компанию для закупки газа у России, заявил представитель президента Украины Андрей Герус.
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Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
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