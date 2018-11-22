Общество
Борщевик, который ранее был распространен только на территории Кавказа, широко распространился в средней полосе России и стал настоящим стихийным бедствием, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.
РИА Новостивчера в 18:36
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Общество
ВЦИОМ: более 80% россиян считают себя счастливыми
Большинство россиян (84%) чувствуют себя счастливыми людьми и называют причиной счастья семью, хорошее здоровье и работу.
Обновлено в 00:41
Погода
Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США
Президент США Дональд Трамп усомнился в феномене глобального потепления из-за грядущего похолодания в США.
Обновлено в 00:40
Здоровье
В ГИБДД намерены приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам
Как выяснил RT, в ведомстве хотят приравнять эффект от употребления ряда лекарственных средств к алкогольному и наркотическому опьянению.
Обновлено в 00:44
Общество
Роскачество подвело итоги исследования туалетной бумаги
Роскачество завершило всероссийское исследование туалетной бумаги, в ходе которого эксперты опровергли миф о добавлении в продукцию свинца и мышьяка, а также выяснили, безопасна ли ароматизированная бумага и бумага из вторсырья, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 00:45
Общество
МВД предложило сократить сроки выдачи загранпаспорта
Согласно действующему законодательству, максимальный срок оформления заграничного паспорта по месту фактического пребывания составляет четыре месяца, если гражданин подает документы по месту регистрации, то максимальный срок — один месяц.
Обновлено в 00:42
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 00:34
Общество
Для депутатов перед Новым годом составят методичку по подаркам
В Госдуме до конца года подготовят рекомендации о том, какие подарки можно получать депутатам, чтобы не было оснований обвинить их в коррупции.
Обновлено в 00:42
Здоровье
Роспотребнадзор изъял 15 тонн опасных кондитерских изделий
Из продажи изъято около 15 тонн некачественных кондитерских изделий.
Обновлено в 00:42
Общество
Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок
Обновлено в 00:27
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 00:24
Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 00:19
Здоровье
CNN: больные диабетом могут столкнуться с нехваткой инсулина
Пациенты, которым был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, могут столкнуться с нехваткой инсулина к 2030 году, сообщает CNN со ссылкой на материалы журнала Lancet Diabetes and Endocrinology.
Обновлено вчера в 23:25
ЖКХ
В Саратове полностью восстановили теплоснабжение в домах после аварии
Специалисты в ночь на четверг полностью восстановили теплоснабжение в Саратове, где без отопления в среду остались 57 многоквартирных домов, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
Обновлено в 00:39
Общество
Дмитрий Алешковский извинился за оскорбление гендиректора «Аэрофлота»
Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрий Алешковский принес извинения гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву за оскорбления в его адрес, выступая в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в среду.
Обновлено в 00:05
Общество
Рогозин пожаловался на устаревшее оборудование предприятий Роскосмоса
Доля современного оборудования на предприятиях Роскосмоса не превышает 13%, производственные фонды госкорпорации сильно устарели, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 00:17