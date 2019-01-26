Общество
Немецкие СМИ раскритиковали Россию за героизацию блокады ЛенинградаРИА Новости 18:31
Празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда в России приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии, об этом говорится в статье журналистки Зильке Бигальке, опубликованной в немецкой газете Süddeutsche Zeitung.
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 21:21, Ашберн
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Обновлено в 15:47
Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
"Хочу извиниться" Алина Загитова принесла извинения за неудачный прокат произвольной программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
Обновлено в 21:12
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Компания «Аэрофлот» отменяет 131 международный и внутренний рейс на 26 и 27 января из-за неблагоприятных метеоусловий в Москве.
Обновлено в 12:56
Наука
Ученые выяснили, что на ДНК человека может повлиять одна ночь без сна
Как установили ученые, всего одна ночь без сна может повлиять на ДНК человека.
Обновлено в 13:59
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Космос
В лунном грунте нашли следы метеорита с Земли
Группа ученых из Швеции, Австралии, США и Великобритании нашла в образце реголита, доставленном на Землю экипажем «Аполлона-14», фельзитовые включения с зернами циркона земного происхождения — возможно, это не только самые древние минеральные образования на Земле, но и первое свидетельство метеорита земного происхождения, упавшего на Луну.
Обновлено в 09:21
Экономика
Еще одно рейтинговое агентство сменило руководителя
Представитель агентства объяснил изменения необходимостью реализации новой стратегии развития.
Обновлено в 11:17
Авто
Опубликованы первые фотографии нового электрокара BMW i4
Фотошпионам впервые удалось заснять новый электрокар BMW под названием i4.
Обновлено в 07:19
Политика
Толкнувший Скабееву украинский журналист не захотел извиняться
Обновлено в 17:28
Армия и оружие
Россия зафиксировала массовые манёвры военных спутников США
Обновлено в 20:00
Гаджеты
Смартфоны Xiaomi Mi A2 перестали работать после январского обновления
Пользователи начали жаловаться на то, что смартфон Xiaomi Mi A2 уходит в циклическую перезагрузку при установке январского обновления безопасности.
Обновлено в 07:16
Политика
Сенат проголосовал за возобновление работы правительства США
Члены сената конгресса США одобрили законопроект, который предполагает возобновление работы федерального правительства страны на три недели.
Обновлено в 16:58
Авто
Источники сообщили о возвращении Opel в Россию
Обновлено в 03:51
Кино
«Золотого орла» в номинации лучший фильм получила картина «Война Анны»
Картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко победила в номинации лучший фильм в рамках кинопремии «Золотой орел».
Обновлено в 17:18
Космос
Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Происшествия
Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Супруга Джорджа Клуни покинула дом мужа вместе с детьми
В семье голливудской звезды Джорджа Клуни произошел крупный скандал, вследствие чего супруга актера — Амаль Клуни сбежала из дома вместе с их двумя детьми.
Обновлено в 06:25
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Авто
Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata
Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Политика
Лидер венесуэльской оппозиции ездил на консультации в Вашингтон
На консультации в Вашингтон ездил скандальный лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо перед тем как объявить себя исполняющим обязанности президента, сообщает The Associated Press.
Обновлено в 20:50
Происшествия
В Москве при пожаре в многоэтажном доме спасли восемь человек
Сотрудники МЧС спасли восемь человек во время пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 20:28
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Германии 500 человек эвакуированы из поезда после сообщений о бомбе
В Германии около 500 человек эвакуированы из поезда после поступления в полицию сообщений об угрозе взрыва.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Бразилец погиб от удара молнии в Рио-де-Жанейро
Мужчина стал жертвой удара молнии во время отдыха на одном из пляжей Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 19:38
Гаджеты
ФАС доработает законопроект о предустановке российских приложений
Федеральная антимонопольная служба России доработает законопроект о предустановке приложений отечественного производства на смартфоны и другие гаджеты.
Обновлено в 13:53
Происшествия
В Перу пассажирский автобус упал в реку
Обновлено в 16:57
Политика
США попросили Россию помочь с повесткой дня на переговорах с КНДР
США попросили Россию помочь с "повесткой дня" на переговорах с КНДР по денуклеаризации, сообщил замглавы российского МИД Игорь Моргулов после переговоров в Вашингтоне.
Обновлено в 18:11
Общество
Чубайсу вручили «Золотую маску»
"Золотую маску" без гравировки передали в дар главе "Роснано" Анатолию Чубайсу на аукционе во время торжественного вечера, посвященного открытию исторического здания театра "Школа современной пьесы", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 20:17
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30