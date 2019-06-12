Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»RT на русском вчера в 20:58
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
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Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США
ПолитРоссия11 июня в 12:22
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