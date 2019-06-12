Армия и оружие

Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»RT на русском вчера в 20:58

Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
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В Германии назвали российскую ракету \"оружием конца света\"

ГЛАС.RU11 июня в 14:11

ПРОфессионалы

Известия01:00

Немецкие СМИ рассказали о российском «оружии конца света»

РИА Новостивчера в 14:55

Немецкие журналисты назвали российскую ракету «оружием судного дня»

URA.Ru00:51

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

Дни2411 июня в 11:24

Китайские СМИ рассказали про опасность электромагнитного оружия России для авианосцев США

ПолитРоссия11 июня в 12:22

Пуски ракет «Буревестник» оказались «фэйком»? Видео

Avia.pro11 июня в 10:31
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Сергей Нетиевский намекнул на причины ухода из «Уральских пельменей»

Сергей Нетиевский опубликовал в соцсети Instagram короткое видео и намекнул на причины ухода из «Уральских пельменей».
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 17:09
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Кино

Скончалась актриса сериала «Секс в большом городе»

Обновлено в 03:59
Происшествия

Мужчина подрался с медведем из-за собаки

Как отмечается, инцидент произошел из-за медвежонка, который забрел на задний двор мужчины.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе

Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Культура

В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»

Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27
Политика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

На концерте ко Дню России освистали архангельского губернатора

На сцену поднялся губернатор Игорь Орлов. Его встретили криками «Позор!» и «В отставку!», сообщает ИА «Северные новости».
Обновлено вчера в 07:00
Единоборства

Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

Обновлено в 02:03
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В МВД принято решение прекратить дело журналиста Ивана Голунова

Руководитель МВД Владимир Колокольцев заявил о том, что уголовное дело в отношении спецкора "Медузы" Ивана Голунова объявляется прекращенным, уведомляет ТАСС .
Обновлено 11 июня в 10:08
Кино

Иностранным кинематографистам просубсидируют съемки фильмов в России

Чтобы иностранная киностудия получила через своего российского партнера компенсацию, ее бюджет на съемки в России должен быть не менее 20 млн руб. для художественного фильма и 10 млн руб. для анимационного (в обоих случаях минимальный хронометраж картины равен 60 минутам), 5 млн руб. — для документального фильма (40 минут) и одного эпизода сериала (15 минут).
Обновлено в 02:00
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Всероссийский опрос проводился в мае, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Украинская армия подошла к Донецку на расстояние 100 метров

Обновлено в 03:50
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Происшествия

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Технологии

Российские вузы начнут выдавать электронные дипломы

К 2021 году российские вузы хотят начать выдавать своим выпускникам цифровые дипломы.
Обновлено в 04:03
Общество

В «Фобосе» опровергли прогноз о похолодании в Москве до +1

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о том, что в ближайшие дни в Московском регионе может похолодать до +1 градуса.
Обновлено в 04:17
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, разглядев на него руке странное покраснение.
Обновлено в 03:24
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено вчера в 10:40
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