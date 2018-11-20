Общество
Немецкий журнал Eurasisches Мадаzіп опубликовал статью и российских женщинах, в которой назвал их "сильным полом".
Газета.Ru01:58
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Немецкие СМИ назвали россиянок «сильным полом»: «не по своей воле»
Московский Комсомолецвчера в 22:47
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Минздрав не предлагает вводить акцизы на колбасу
Минздрав России не предлагал вводить акцизы на колбасу и другие переработанные мясопродукты (такие как сосиски и бекон), но рекомендует не злоупотреблять ими.
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Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире
Исследователи из Института энергетической политики Чикагского университета признали Непал страной с самым загрязненным воздухом.
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Транспорт
В Норильске из-за сильной метели закрыли аэропорт
Основанием для закрытия воздушной гавани стала метель с ураганным ветром до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
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Общество
Пикассо и Хохлова: в Пушкинском музее представят выставку-роман
Впервые выставка, посвященная Пабло Пикассо и Ольге Хохловой, прошла в Национальном музее Пикассо в Париже в 2017 году.
Обновлено в 02:06
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Первые «пассажиры» провели тест-драйв нового плацкарта РЖД
Первые посетители транспортной выставки и журналисты проводят "тест-драйв" интерьера нового плацкарта РЖД: можно посидеть на полке и закрыться плотной шторой от других пассажиров, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество
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Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
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Рождественскую ель доставили в Белый дом
Сама традиция установки в Белом доме рождественской ели берет начало в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате.
Обновлено в 02:07
Общество
Израиль может ограничить работу сервиса Airbnb
Министр туризма Израиля Ярив Левин распорядился подготовить немедленные меры, которые бы ограничили работу в стране онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb, отказавшегося работать с предложениями в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан.
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Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 01:35
Общество
Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой
Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Минздрав планирует кампанию в СМИ на тему ранней диагностики рака
Минздрав России в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" планирует организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний, затраты на эти цели составят около 1,2 миллиарда рублей, следует из паспорта федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:08
Транспорт
Более 120 километров кабельных трасс проложили в метро с начала года
Изоляция новых кабелей не распространяет горение за счет усовершенствованного каучукового материала.
Обновлено в 01:51
Путешествия
В Россию с любовью: более 1 млн туристов из ЕС посетили РФ в 2018 году
За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 1 млн туристов из Евросоюза.
Обновлено в 02:12
Общество
На месте спорткомплекса Ротенберга откроют пансион воспитанниц Минобороны
Обновлено в 01:41