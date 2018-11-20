Общество

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»
RT на русском
вчера в 22:34

Авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Мадаzіп, пришли к выводу о том, что российских женщин из-за их целеустремлённости и силы духа можно назвать "сильным полом".
RT на русскомвчера в 22:34

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Немецкие СМИ назвали россиянок «сильным полом»: «не по своей воле»

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

Телеканал 360°вчера в 22:41

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

RT на русскомвчера в 22:34

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

Газета.Ruвчера в 22:21

«Сильный пол». Немецкие СМИ объяснили, почему российские женщины лучше мужчин

Life.ruвчера в 22:18

В Германии объяснили причины силы российских женщин

Lenta.ruвчера в 21:11

Немецкий журнал рассказал о «силе» российских женщин

РИА Новостивчера в 20:02
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Транспорт

В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Обновлено в 04:05
Общество

Суд признал законным наложение штрафа на главреда The New Times

Обновлено в 04:06
Общество

Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов

В Госдуме предложили неработающим россиянам платить все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а тех, кто откажется платить — штрафовать.
Обновлено в 04:09
Здоровье

В Минздраве сообщили, что не предлагали вводить акцизы на колбасу

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу.
Обновлено в 04:08
Транспорт

В Норильске перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели

В Норильске полностью перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Красноярского края.
Обновлено в 03:49
Общество

В Самаре ПФР позвал умершую пенсионерку за пособием на свои похороны

Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства.
Обновлено в 04:07
Общество

Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире

Обновлено в 03:56
Общество

В Москве оформили первое право собственности на квартиру по реновации

"Управлением Росреестра по Москве проведена государственная регистрация права собственности на первую квартиру в доме, построенном по программе реновации за счет городского бюджета по адресу: Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:09
Общество

В Краснодаре не выявили пропажи вакцин из городских поликлиник

Проверки из-за публикаций в интернете фотографий с найденными в лесу коробками с вакцинами, приобретенными по госзаказу, показали, что из краснодарских поликлиник вакцины не пропадали, сообщает мэрия города.
Обновлено в 04:07
Общество

В Москве предложили создать реестр лжемагов

Председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию.
Обновлено в 04:02
Общество

ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 04:04
Транспорт

На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей

Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Обновлено в 03:45
Общество

В новой Москве реконструируют спортивный автодром

"Автодром вблизи села Ознобишино Щаповского поселения ждет реконструкция и новое строительство", — отмечается в нем. На территории автодрома планируется построить административно-бытовое здание площадью около 5 тысяч квадратных метров, для занятий автомодельным спортом отведут 600 квадратных метров.
Обновлено в 03:37
Религия

Патриарх Кирилл отмечает 72-й день рождения

Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси.
Обновлено в 03:47
Общество

На месте спорткомплекса Ротенберга откроют пансион воспитанниц Минобороны

Пансион на острове На Бычьем острове в Санкт-Петербурге, где раньше планировалось открыть спортивно-гостиничный комплекс площадью 24 тыс. кв. м для клуба дзюдо "Явара-Нева" Аркадия Ротенберга, разместится пансион воспитанниц Минобороны.
Обновлено в 04:02
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