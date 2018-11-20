Общество
Авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Мадаzіп, пришли к выводу о том, что российских женщин из-за их целеустремлённости и силы духа можно назвать "сильным полом".
RT на русскомвчера в 22:34
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Немецкие СМИ назвали россиянок «сильным полом»: «не по своей воле»
Московский Комсомолецвчера в 22:47
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Транспорт
В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах
Обновлено в 04:05
Общество
Суд признал законным наложение штрафа на главреда The New Times
Обновлено в 04:06
Общество
Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов
В Госдуме предложили неработающим россиянам платить все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а тех, кто откажется платить — штрафовать.
Обновлено в 04:09
Здоровье
В Минздраве сообщили, что не предлагали вводить акцизы на колбасу
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу.
Обновлено в 04:08
Транспорт
В Норильске перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели
В Норильске полностью перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Красноярского края.
Обновлено в 03:49
Общество
В Самаре ПФР позвал умершую пенсионерку за пособием на свои похороны
Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства.
Обновлено в 04:07
Общество
Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире
Обновлено в 03:56
Общество
В Москве оформили первое право собственности на квартиру по реновации
"Управлением Росреестра по Москве проведена государственная регистрация права собственности на первую квартиру в доме, построенном по программе реновации за счет городского бюджета по адресу: Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:09
Общество
В Краснодаре не выявили пропажи вакцин из городских поликлиник
Проверки из-за публикаций в интернете фотографий с найденными в лесу коробками с вакцинами, приобретенными по госзаказу, показали, что из краснодарских поликлиник вакцины не пропадали, сообщает мэрия города.
Обновлено в 04:07
Общество
В Москве предложили создать реестр лжемагов
Председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию.
Обновлено в 04:02
Общество
ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота
Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.
Обновлено в 04:04
Транспорт
На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей
Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
Обновлено в 03:45
Общество
В новой Москве реконструируют спортивный автодром
"Автодром вблизи села Ознобишино Щаповского поселения ждет реконструкция и новое строительство", — отмечается в нем. На территории автодрома планируется построить административно-бытовое здание площадью около 5 тысяч квадратных метров, для занятий автомодельным спортом отведут 600 квадратных метров.
Обновлено в 03:37
Религия
Патриарх Кирилл отмечает 72-й день рождения
Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси.
Обновлено в 03:47
Общество
На месте спорткомплекса Ротенберга откроют пансион воспитанниц Минобороны
Пансион на острове На Бычьем острове в Санкт-Петербурге, где раньше планировалось открыть спортивно-гостиничный комплекс площадью 24 тыс. кв. м для клуба дзюдо "Явара-Нева" Аркадия Ротенберга, разместится пансион воспитанниц Минобороны.
Обновлено в 04:02