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Авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Мадаzіп, пришли к выводу о том, что российских женщин из-за их целеустремлённости и силы духа можно назвать "сильным полом".

Транспорт Транспорт В РЖД рассказали о ценах на билеты в новых плацкартных вагонах

Общество Общество Суд признал законным наложение штрафа на главреда The New Times

Общество Общество Неработающих россиян предложили штрафовать за неуплату взносов В Госдуме предложили неработающим россиянам платить все страховые взносы в социальные фонды самостоятельно, а тех, кто откажется платить — штрафовать.

Здоровье Здоровье В Минздраве сообщили, что не предлагали вводить акцизы на колбасу Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что Минздрав не предлагал вводить акцизы на колбасу.

Транспорт Транспорт В Норильске перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели В Норильске полностью перекрыли движение по трассе в аэропорт из-за метели, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Красноярского края.

Общество Общество В Самаре ПФР позвал умершую пенсионерку за пособием на свои похороны Пенсионный фонд пригласил умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны из-за сбоя в работе программно-технического комплекса клиентской службы ведомства.

Общество Общество Непал и Индия признаны странами с самым загрязненным воздухом в мире

Общество Общество В Москве оформили первое право собственности на квартиру по реновации "Управлением Росреестра по Москве проведена государственная регистрация права собственности на первую квартиру в доме, построенном по программе реновации за счет городского бюджета по адресу: Щелковское шоссе, д. 90, корп. 1", - говорится в сообщении.

Общество Общество В Краснодаре не выявили пропажи вакцин из городских поликлиник Проверки из-за публикаций в интернете фотографий с найденными в лесу коробками с вакцинами, приобретенными по госзаказу, показали, что из краснодарских поликлиник вакцины не пропадали, сообщает мэрия города.

Общество Общество В Москве предложили создать реестр лжемагов Председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев предложил создать реестр лжемагов и объединить всех экстрасенсов в профессиональную ассоциацию.

Общество Общество ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота Федеральная таможенная служба сообщила о том, что контрабанда изделий из драгоценных металлов на сумму более 1 млн руб. с 24 ноября станет уголовным преступлением.

Транспорт Транспорт На ремонт дорог в Подмосковье в 2019 году выделены 18 млрд рублей Власти Московской области выделили 18 миллиардов рублей на ремонт дорог в 2019 году, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Общество Общество В новой Москве реконструируют спортивный автодром "Автодром вблизи села Ознобишино Щаповского поселения ждет реконструкция и новое строительство", — отмечается в нем. На территории автодрома планируется построить административно-бытовое здание площадью около 5 тысяч квадратных метров, для занятий автомодельным спортом отведут 600 квадратных метров.

Религия Религия Патриарх Кирилл отмечает 72-й день рождения Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси.