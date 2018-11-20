Общество

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»
RT на русском
22:34

Авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Мадаzіп, пришли к выводу о том, что российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать "сильным полом".
RT на русском22:34

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Немецкие СМИ назвали россиянок «сильным полом»: «не по своей воле»

Московский Комсомолец22:47

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

Телеканал 360°22:41

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

RT на русском22:34

Немецкие СМИ назвали российских женщин «сильным полом»

Газета.Ru22:21

«Сильный пол». Немецкие СМИ объяснили, почему российские женщины лучше мужчин

Life.ru22:18

В Германии объяснили силу российских женщин

Lenta.ru21:11

Немецкий журнал назвал российских женщин «сильным полом»

РИА Новости20:02
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Здоровье

Минздрав посоветовал россиянам не злоупотреблять колбасой

Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 23:07
Погода

В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана

Около четырех тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных районов, расположенных рядом с ним.
Обновлено в 22:53
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Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Обновлено в 21:33
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«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 22:04
Погода

Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели

Обновлено в 19:10
Транспорт

В Москве появилась первая двойная выделенная полоса

Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 20:40
Общество

В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе

Обновлено в 20:51
Транспорт

В авиакомпаниях Японии проведут обыски

Власти Японии решили проверить работу двух ведущих авиакомпаний страны - Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA).
Обновлено в 22:47
Общество

Суслики преодолели 14 км по льду до острова Колючина на Чукотке

«Чтобы перебраться на новое место жительства, евражкам пришлось преодолеть по льду пролива Сергиевского расстояние в 14 км, отделяющее остров Колючин от материка», — говорится в сообщении.
Обновлено в 22:52
Погода

В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты

На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
Обновлено в 23:04
Общество

СМИ обвинили главу Nissan в покупке элитного жилья за счет компании

Глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, арестованный по подозрению в мошенничестве 19 ноября, использовал средства компании для покупки элитного жилья за рубежом.
Обновлено в 22:52
Транспорт

Власти Москвы не планируют сносить монорельс

Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 22:26
Религия

Патриарху Кириллу исполняется 72 года

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во вторник, 20 ноября, исполняется 72 года.
Обновлено в 21:45
Общество

Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию

Десятилетняя школьница Виктория Горбачева из Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшейся на перекладине 31 раз за одну минуту.
Обновлено в 19:30
Общество

Опрос: более 85% россиян поддерживают деятельность ВС России

По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, более 85% жителей страны поддерживают деятельность Вооружённых сил России.
Обновлено в 19:22
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