Общество
Авторы статьи, опубликованной в немецком журнале Eurasisches Мадаzіп, пришли к выводу о том, что российских женщин из-за их целеустремленности и силы духа можно назвать "сильным полом".
RT на русском22:34
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Здоровье
Минздрав посоветовал россиянам не злоупотреблять колбасой
Минздрав России рекомендует не злоупотреблять колбасой, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 23:07
Погода
В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана
Около четырех тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных районов, расположенных рядом с ним.
Обновлено в 22:53
Общество
Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой
Обновлено в 21:33
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
Обновлено в 22:04
Погода
Заморозки ожидаются в столичном регионе к концу недели
Обновлено в 19:10
Транспорт
В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 20:40
Общество
В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе
Обновлено в 20:51
Транспорт
В авиакомпаниях Японии проведут обыски
Власти Японии решили проверить работу двух ведущих авиакомпаний страны - Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA).
Обновлено в 22:47
Общество
Суслики преодолели 14 км по льду до острова Колючина на Чукотке
«Чтобы перебраться на новое место жительства, евражкам пришлось преодолеть по льду пролива Сергиевского расстояние в 14 км, отделяющее остров Колючин от материка», — говорится в сообщении.
Обновлено в 22:52
Погода
В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты
На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
Обновлено в 23:04
Общество
СМИ обвинили главу Nissan в покупке элитного жилья за счет компании
Глава японского автоконцерна Nissan Карлос Гон, арестованный по подозрению в мошенничестве 19 ноября, использовал средства компании для покупки элитного жилья за рубежом.
Обновлено в 22:52
Транспорт
Власти Москвы не планируют сносить монорельс
Власти Москвы планировали переоборудовать часть монорельсовой эстакады, которая частично дублирует трамвайную линию на улице Академика Королева, в трамвайные пути.
Обновлено в 22:26
Религия
Патриарху Кириллу исполняется 72 года
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во вторник, 20 ноября, исполняется 72 года.
Обновлено в 21:45
Общество
Волгоградская школьница установила рекорд России по подтягиванию
Десятилетняя школьница Виктория Горбачева из Волгоградской области попала в Книгу рекордов России, подтянувшейся на перекладине 31 раз за одну минуту.
Обновлено в 19:30
Общество
Опрос: более 85% россиян поддерживают деятельность ВС России
По данным опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения, более 85% жителей страны поддерживают деятельность Вооружённых сил России.
Обновлено в 19:22