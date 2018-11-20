Общество
В Германии назвали российских женщин «сильным полом»
В Германии назвали российских женщин «сильным полом»Известиявчера в 22:13
«Сильным полом» в России благодаря более здоровому образу жизни, целеустремленности и силе духа являются женщины. К такому выводы пришли журналисты из немецкого издания Eurasisches Мадаzіп. Как отмечают авторы статьи, россиянки вынуждены быть сильными, однако единой точки зрения на этот вопрос нет.
Известиявчера в 22:13
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Здоровье
Минздрав рекомендует россиянам не злоупотреблять колбасными продуктами
Рекомендация экспертов ввести акцизы на колбасные изделия основывается на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Минздрав РФ не поддерживает акцизы, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий.
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В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана
Около четырех тысяч человек были эвакуированы из потенциально опасных районов, расположенных рядом с ним.
Обновлено вчера в 23:52
Общество
«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях
Источник в «Аэрофлоте» отметил, что Алешковский лишен статуса не за публикацию фото с приказом гендиректора авиакомпании и не за критику, а за неоднократные оскорбительные высказывания в адрес руководства и сотрудников авиакомпании.
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Общество
Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой
Обновлено в 00:39
Общество
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Транспорт
В РЖД разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда
Обновлено в 00:32
Общество
Суслики преодолели 14 км по льду до острова Колючина на Чукотке
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Транспорт
В Москве появилась первая двойная выделенная полоса
Первая в Москве двойная выделенная полоса появилась у Политехнического музея, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Общество
В Швеции создан новый Нобелевский комитет по литературе
Обновлено вчера в 20:51
Общество
В авиакомпаниях Японии проведут обыски
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Религия
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Обновлено в 00:19
Погода
В Испании из-за шторма затопило почти все популярные курорты
На Тенерифе из-за огромных волн, вызванных штормом, 18 ноября были эвакуированы жители одного из прибрежных зданий.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В США займутся расследованием сексуальных преступлений на рейсах
Расследование ФБР показало, что сообщения о сексуальных домогательствах на борту увеличились на 66% с 2014 по 2017 год.
Обновлено в 00:24
Транспорт
В Норильске из-за метели закрыта дорога в аэропорт
Ничего не видно, перекрыты дороги, дети не пошли в школу - в Норильске бушует метель.
Обновлено в 00:29