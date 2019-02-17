Экономика

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державуРИА Новости вчера в 19:15

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
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В Германии предрекли превращение России в «великую IT-державу»

Газета.Ru00:33

России предсказали превращение в великую IT-державу

Взгляд.рувчера в 23:35

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

РИА Новостивчера в 19:15

«Великая IT-держава». Немецкая газета оценила развитие технологий в России

Life.ruвчера в 22:21

Ведущее немецкое СМИ признало Россию великой IT-державой

РЕН ТВвчера в 21:17

В Германии рассказали о превращении России в «великую IT-державу»

Народные новостивчера в 19:59

Немецкие СМИ считают, что Россия становится великой IT-державой

URA.Ruвчера в 22:54
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Политика

Неизвестные повесили российский флаг на соборе в Солсбери

Неизвестные повесили российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Мариинский театр эвакуировали из-за сообщения о минировании

Обновлено в 06:01
Происшествия

В массовой драке в Москве погибли два человека

У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26
Политика

Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»

Территории, контролируемые самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), никогда не будут такими, какими они были до вооруженного конфликта в Донбассе, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Криминалисты СК выехали на место обрушения в вузе Петербурга

Обновлено в 07:57
Экономика

Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Происшествия

Пассажир упал на рельсы станции метро «Рязанский проспект»

Как сообщалось, 12 февраля двое мужчин упали на рельсы в столичном метро из-за головокружения - один на станции "Селигерская", другой на станции "Славянский бульвар".
Обновлено в 05:37
Спорт

Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека

Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Политика

Лавров пожалел американцев, не понимающих бесполезность санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря об очередном пакете санкций, который готовят США в отношении России, заявил, что ему жаль американцев, которые еще не поняли бесполезность этих ограничений.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Погибший в драке в центре Москвы оказался чемпионом по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Происшествия

В Париже начался юбилейный марш «желтых жилетов»

Обновлено в 07:48
Происшествия

Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице

Обновлено в 00:51
Происшествия

Два торговых центра в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

Обновлено в 06:44
Армия и оружие

В США не хотят, чтобы Асад вернул контроль над северо-востоком Сирии

Соединенные Штаты не хотят, чтобы правительство президента Башара Асада вернуло контроль над северо-востоком Сирии.
Обновлено в 06:10
Политика

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

Обновлено в 03:48
Общество

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

ОАЭ попросили Россию модернизировать комплекс «Панцирь»

Объединенные Арабские Эмираты попросили Россию модернизировать направляемые в эту страну комплексы «Панцирь-С1», заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Глыба льда упала на девочку в Петербурге

Обновлено в 06:00
Общество

В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян

Обновлено вчера в 21:50
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» рассказал о работе над безэкипажным танком будущего

Корпорация «Уралвагонзавод» формирует облик безэкипажного танка будущего, сообщил гендиректор – главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Глава МИД Ирана предупредил о высоком риске войны с Израилем

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Израиль в стремлении к войне и предупредил, что его поведение и поведение Соединенных Штатов увеличивает шансы столкновения в регионе.
Обновлено в 05:44
Спорт

Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве

Россиянка Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

Перестрелка произошла на севере столицы

По свидетельствам очевидцев на севере Москвы в воскресенье, 17 февраля, произошла перестрелка.
Обновлено в 07:54
Политика

Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу

Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Футбол

Поляков: спасибо Лукашенко и Путину за новый лимит, мы практически одна страна

Защитник «Урала» Денис Поляков прокомментировал новость, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.
Обновлено в 05:19
Общество

В Петербург вернутся мороз и гололедица

В понедельник, 18 февраля, в Петербурге заметно похолодает. Температура воздуха ночью составит -8 градусов, в окрестностях до -11 градусов.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Волочкова заявила о наркозависимости Собчак

Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак однажды обратилась к ней с просьбой «спасти дочь» от влияния человека, который «подсадил ее на алкоголь и наркотики».
Обновлено в 06:02
Спорт

Тихонов об опоздании Гараничева на старт: 99,9% - это вина спортсмена

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил РИА Новости, что в большей степени опоздание биатлониста Евгения Гараничева на старт этапа Кубка мира в США является виной самого спортсмена, но тренерский штаб должен был проконтролировать спортсмена.
Обновлено в 06:49
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