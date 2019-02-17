Экономика
Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державуРИА Новости вчера в 19:15
Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
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Происшествия
На соборе в Солсбери повесили российский флаг
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
Обновлено в 07:03
Общество
Орешкин пообещал, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева
Министр экономического развития Максим Орешкин пообещал повесить портрет своего предшественника Алексея Улюкаева в новом здании министерства в "Москва-Сити".
Обновлено в 10:26
Происшествия
Власти Петербурга назвали новую причину обрушения в университете
Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что причина обрушения связана с реконструкцией здания, по его словам, «других версий каких-то экстремальных нет».
Обновлено в 10:51
Политика
Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим на встречу представителей стран «вышеградской группы» и Израиля, которая запланирована на 19 февраля.
Обновлено в 10:24
Политика
Волкер заявил, что Россия взяла паузу в переговорах по Донбассу
Россия не проявляет интереса ко встрече и не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта в Донбассе во время президентской кампании на Украине, заявил представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 07:56
Спорт
Лыжница Непряева заняла третье место на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубке мира в итальянском Конье.
Обновлено в 05:03
Политика
Курц перед визитом в США заявил о хороших контактах Австрии с Россией
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью Die Presse заявил, что у Вены и Москвы сложились традиционно хорошие контакты и его страна заинтересована в хороших отношениях с Западом и Востоком.
Обновлено в 09:38
Финансы
Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях
Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 09:57
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Общество
Орешкин предложил ввести общественный контроль над сбором статистики
По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, для повышения прозрачности учета статистики в России можно было бы ввести общественный контроль над процессом ее сбора.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
Новый убийца танков НАТО: в США оценили российский аналог Javelin
В публикации отмечается, что некоторые российские ПТРК уже имеют возможность бить сверху по уязвимой зоне танка, увеличивая траекторию полета по мере приближения к цели.
Обновлено в 04:41
Экономика
Reuters: Газпромбанк заморозил счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк принял решение заморозить счета венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Обновлено в 07:09
Футбол
«Реал» проиграл «Жироне» в чемпионате Испании
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Иран представил новую подлодку «Фатех»
Новую подводную лодку "Фатех" продемонстрировал Иран на торжественной церемонии, состоявшейся в портовом городе Бендер-Аббас на юге республики.
Обновлено в 09:14
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
В Волынской области захватили храм УПЦ
Протоиерей Олег Точинский заявил, что сторонники новой церкви в селе Пески Волынской области Украины захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено вчера в 08:56
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Происшествия
На востоке Москвы загорелись торговые павильоны
Обновлено в 09:54
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов вернулся в общую группу
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов вернулся в общую группу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Происшествия
Участница шоу «Голос» насмерть сбила человека
Москвичка за рулем BMW X6 насмерть сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве. ДТП произошло вечером 16 февраля.
Обновлено в 07:02
Политика
Лавров пожалел не понимающих бесполезность санкций американцев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожалел американцев, которые, по его мнению, еще не поняли бесполезность вводимых против Москвы санкций.
Обновлено в 07:56
Политика
Орешкин заявил, что США разрушают принципы работы ВТО
Работа Всемирной торговой организации (ВТО) тормозится Соединенными Штатами, фактически функционирование ВТО прекратилось.
Обновлено в 09:27
Спорт
Солдатова победила на этапе Гран-при в упражнениях с булавами
Россиянка Александра Солдатова стала лучшей в упражнениях с булавами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Башаров узнал о своем разводе из Интернета
Елизавета Башарова вчера написала пост в Instagram, в котором сообщила, что разводится со своим мужем, популярным актером Маратом Башаровым, потому что больше не в силах терпеть его алкоголизм.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Санкт-Петербурге получено сообщение о минировании Мариинского театра
Зрители и сотрудники Мариинского театра в санкт-петербурге эвакуированы после получения анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети
Обновлено в 06:37
Происшествия
Суд арестовал основателя Baring Vostok
Басманный районный суд Москвы постановил арестовать основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
Обновлено вчера в 07:55
Футбол
Гранат вернется из «Рубина» в «Динамо»
Защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат в ближайшее время вернется в московское «Динамо».
Обновлено в 09:54