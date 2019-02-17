Экономика
Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державуРИА Новости вчера в 19:15
Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
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Общество
Названы регионы России с самым низким качеством жизни
В 2018 году первые три места по качеству жизни среди российских регионов заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва.
Обновлено в 16:42
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Космос
В России разрабатывают космическую яхту для туристов
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике
Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.
Обновлено в 21:17
Политика
Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы
Депутаты Европарламента заявили, что их выгоняют из Венесуэлы, в МИД страны сообщили, что парламентарии планировали заговор.
Обновлено в 19:52
Политика
Трамп не поверил разведке США из-за Путина
Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны.
Обновлено в 20:42
Политика
На Солсберийском соборе вывесили российский флаг
It has now been taken down — with one man describing it as "completely insensitive" pic.twitter.com/Bz1EQVXKUJ — BBC Wiltshire (@BBCWiltshire) February 17, 2019 Неизвестные, предположительно, вскарабкались по лесам и вывесили флаг в ночь с 16 на 17 февраля.
Обновлено в 07:22
Политика
Источник сообщил о планах сменить начальников Байконура и Восточного
Госкорпорация "Роскосмос" планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
Российские РСЗО оснастят «умными взрывателями» нового поколения
Российские ракетные системы залпового огня оснастят "умными взрывателями" нового поколения.
Обновлено в 21:40
Здоровье
Названы сжигающие жир на животе продукты
Ученые провели исследования и нашли самые действенные продукты, которые помогут избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.
Обновлено в 07:20
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Общество
«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Общество
В Роскосмосе ожидают увольнений из-за кризиса на уральском предприятии
Работники Усть-Катавского вагоностроительного завода, напомним, провели 14 февраля митинг из-за низкой зарплаты.
Обновлено в 20:59
Политика
Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»
Обновлено в 12:09
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Общество
На территорию России пришел ныряющий циклон
Синоптики предупредили россиян о приближении так называемого ныряющего циклона, который будет оказывать влияние на погоду в начале недели.
Обновлено в 21:30
Армия и оружие
«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение
Обновлено в 20:09
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Хоккей
Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Детройтом»
"Филадельфия" обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече на счету шведского форварда Оскара Линдхольма.
Обновлено в 20:51
Политика
Сенатор США пригрозил «правосудием» венесуэльским военным
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио (штат Флорида) заявил, что венесуэльским военным придется скрываться от правосудия, если не позволят доставить в страну гуманитарную помощь из США.
Обновлено в 21:22
Культура
Скончался народный артист России Загир Валитов
Народный артист России и Башкортостана, актёр Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов скончался в Уфе на 79-м году жизни.
Обновлено в 13:13
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена в связи с ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Обновлено в 16:55
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Журналист «Эха Москвы» Алексей Нарышкин в Facebook обратил внимание на то, как зрители в студии телеигры «Поле чудес» разбирают еду с барабана.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество
Лжебанкиры воруют у среднего россиянина тысячи рублей в год
Выдающие себя за сотрудников банка мошенники воруют у россиян в среднем по 3−5 тысяч рублей в год, доля таких атак растёт.
Обновлено в 19:57