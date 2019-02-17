Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державуРИА Новости вчера в 19:15

Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.

Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу

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