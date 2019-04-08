Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о РоссииLenta.ru вчера в 11:42

Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними.

Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России. Об этом сообщил член делегации из Киева, депутат Борислав Береза, передает «Укринформ».

Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России

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