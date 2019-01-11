Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub. Согласно опросу, 60% немцев не нравится, что россияне слишком сильно шумят.

Немцы признались в неприязни к русским туристам

Путешествия Путешествия В России появится горячая линия по защите прав авиапассажиров Общероссийское объединение пассажиров запустит горячую линию по защите прав авиапассажиров — на данный момент подобного сервиса в стране нет, рассказал «Парламентской газете» председатель объединения Илья Зотов.

Путешествия Путешествия На Ай-Петри сошло несколько лавин В ночь на пятницу на горе Ай-Петри сошло несколько лавин, в зоне перекрытия дорог на плато организовано дежурство силовиков и представителей казачества.

Путешествия Путешествия Россияне рассказали о планах на отпуск в 2019 году В наступившем году более трети россиян (36%) собираются провести отпуск у водоемов: на море, озере или реке.

Путешествия Путешествия The New York Times назвал Ольхон одним из лучших мест для путешествий Издание описало Ольхон как чудо природы Известная американская газета The New York Times опубликовала материал про лучшие места на планете, в которые стоит отправиться в 2019 году.

Путешествия Путешествия В Кавказском заповеднике оборудуют места для отдыха инвалидов По словам Шевелева, в этом году заповедник запустит круглогодичные маршруты и оборудует места для отдыха маломобильных групп населения.

Путешествия Путешествия Из Кузбасса пустят авиарейс до Новосибирска

Путешествия Путешествия О Хакасии расскажет путеводитель и буклет о петроглифах Удобный формат, информационная насыщенность и привлекательный дизайн, не только позволит буклетам стать помощниками при планировании путешествий, но и послужит хорошим подарком гостям Хакасии.

Путешествия Путешествия Экспедиция на снегоходах через Арктику началась в Мурманске

Путешествия Путешествия «Ижавиа» отменила все рейсы из Омска Рейсы в Ижевск, Краснодар, Самару, Симферополь и Тюмень с января по март 2019 года отменены, сообщается на официальном сайте омского аэропорта.

Путешествия Путешествия Ростуризм проверяет наличие россиян среди застрявших в Альпах туристов Ростуризм выясняет, есть ли россияне среди туристов, застрявших в Альпах из-за снегопадов.

Путешествия Путешествия Ставрополье продолжит развивать событийный туризм По словам министра туризма и оздоровительных курортов края Александра Трухачёва, в 2019 году в Ставропольском крае запланировано провести 250 мероприятий из сферы событийного туризма, 13 из которых включены в национальный календарь Ростуризма.

Путешествия Путешествия Липецкие школьники вернулись из поездки в Москву Липецкие школьники побывали на Красной площади, посетили столичные музеи, поучаствовали в праздничной ёлке на киностудии «Мосфильм».

Путешествия Путешествия Трещины во льду Красноярского водохранилища сняли из космоса В Усть-Абаканском районе трещины во льду располагаются от аала Мохов вниз по течению старого русла реки Енисей, а также в направлении горы Тепсей.

Путешествия Путешествия К Кыш Бабаю едут даже из Германии и США Приезжали даже из Италии, Германии и США. Путешествие в сказку начинается с лесной таможни, где гостей почему-то встречает Шайтан.