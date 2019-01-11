Путешествия
По данным опроса, 60% жителей Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу к алкоголю. Кроме того, 38% раздражает грубость россиян, а 24% — их потребность делать селфи (так называемая селфимания).
РИА Новости01:14
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Путешествия
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