Путешествия

Немцы признались в неприязни к российским и британским туристам
РИА Новости
01:14

По данным опроса, 60% жителей Германии возмущены тем, что туристы из России ведут себя слишком шумно, 56% немцев отметили тягу к алкоголю. Кроме того, 38% раздражает грубость россиян, а 24% — их потребность делать селфи (так называемая селфимания).
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