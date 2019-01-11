Путешествия
Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на данные опроса онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Lenta.ruвчера в 22:09
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Армия и оружие
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
По мнению отставного американского генерал-майора Говарда Томпсона, Россия и Китай достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, на что указывает ввод в эксплуатацию гиперзвукового оружия.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий
Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Происшествия
Французский суд вынес приговор художнику Павленскому за поджог банка
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено вчера в 19:53
Путешествия
Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам
Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Следователи прекратили дело за мемы против студентки Мотузной
Следователи прекратили уголовное дело против студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих за картинки в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено в 00:04
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Хоккей
Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
The Economist счел российский рубль самой недооцененной валютой мира
Рубль остается значительно недооцененным по сравнению с долларом, пишет журнал The Economist на основании нового выпуска «индекса бигмака».
Обновлено вчера в 16:00
Политика
NYT узнала о проверке украинской делегации на инаугурации Трампа
Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера, взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:19
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Трамп настоял на своем праве ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что его администрация имеет полное право ввести режим чрезвычайного происшествия в стране.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Космос
Роскосмос и РКК «Энергия» разработают концепцию лунного корабля
«Началась разработка концепции транспортной системы с применением варианта «Союза МС» для полетов на орбиту естественного спутника Земли, первое рабочее совещание конструкторов «Энергии» и Роскосмоса по этой теме состоялось в четверг», ― приводит ТАСС слова своего источника.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено вчера в 04:08
Авто
Ford может закрыть российские заводы
Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
Обновлено вчера в 13:52
Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено вчера в 20:45
Футбол
«Барселона» проиграла «Леванте» в Кубке Испании
«Барселона» потерпела поражение от «Леванте» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 1:2.
Обновлено в 00:17
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
В России увеличили размер возрастной надбавки к пенсии
В новом году россияне, которым исполнилось 80 лет, будут получать надбавку к пенсии в размере 5334 рублей — на 400 рублей больше, чем в 2018-м.
Обновлено вчера в 04:21
Космос
SpaceX завершила установку ракеты для суборбитального полета Starship
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
США начали вывод военной техники из Сирии
Обновлено вчера в 23:34
Энергетика
Нефть Brent впервые с прошлого года поднялась выше $61 за баррель
По состоянию на 19:45 мск цена на нефть Brent составила $61,55 за баррель.
Обновлено 09 января в 12:29
Политика
Минкомсвязи не поддержало закон об арестах за оскорбление власти
Министерство связи не поддержало законопроект о введении административной ответственности за неуважительные высказывания о власти в интернете.
Обновлено в 00:38
Экономика
Власти создадут «песочницы» для инноваций
Минэкономразвития планирует создать новый правовой режим в России — «песочницы» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Чайка предложил поднять зарплату прокурорам
Генпрокурор Юрий Чайка предложил уравнять зарплату прокуроров и судей.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Трамп отменил поездку на форум в Давос
Обновлено вчера в 13:24