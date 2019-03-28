Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4Lenta.ru 04:25

с чего всё началось

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».

Происшествия Защита Абызова обжалует его арест Защита экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова обжалует решение суда заключить его под арест по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает корреспондент РБК.

Общество Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме Первый зампред комитета по образованию и науке в эфире НСН рассказал, как рассчитываются зарплаты медиков.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Происшествия Следователи нагрянули в «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» В «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» пришли следователи. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.

Кино Стала известна дата выхода документального фильма об «Игре престолов» Исходя из обнародованной даты выхода фильма, можно сделать вывод, что зрители увидят «документалку» ровно через неделю после последней серии «Игры престолов».

Авто Российские заводы Ford может купить Hyundai Азиатская компания Hyundai заинтересовались покупкой российских заводов Ford.

Политика США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Культура YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.

Политика Пугачев раскрыл последствия от «кобры Пугачева» на Су-27 Первое исполнение советским истребителем четвертого поколения Су-27 на авиасалоне Ле-Бурже (Франция) в 1989 году «кобры Пугачева» убедило всех участников выставки в высочайшем уровне развития советских авиационных технологий.

Футбол «ПСЖ» намерен сохранить Килиана Мбаппе «ПСЖ» постарается сохранить нападающего Килиана Мбаппе. Клуб нашел способ, как удержать игрока в команде.

Авто Aurus показал тизер своего спорткара Из представленного видеоролика становится понятно, что брендирован будет весь спорткар, который будет построен на платформе Oreca 07.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Экономика В России резко подорожали авиабилеты Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.

Транспорт На севере КАД Петербурга на три месяца закроют внутреннее кольцо С 1 апреля по 1 июля 2019 года будет полностью перекрыто для движения автотранспорта внутреннее кольцо КАД Петербурга на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Происшествия В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.

Политика Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке Президент России Владимир Путин во время государственного визита в Киргизию поприветствовал местных гвардейцев на их языке, сообщает ТАСС.

Армия и оружие В России появится единая военно-строительная компания «Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.