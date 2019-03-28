Авто

Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4Lenta.ru 04:25

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».
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«Если концерну удастся сохранить беспощадную к конкурентам стоимость «Нивы» примерно на том же уровне, модель 4x4 Vision может добиться успеха в Европе», — констатирует автор Stern
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Известиявчера в 23:59

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Эксперт оценил шансы преемника «Нивы» снискать популярность в Европе

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В Германии рассказали о достоинствах преемника легендарной «Нивы»

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Немецкие СМИ оценили преемника «Нивы»

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ИноСМИ26 марта в 17:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Музыка

Фейс пришел на «Вечерний Ургант» и исполнил песню «Юморист»

Обновлено в 02:29
Политика

Киргизская диаспора выступила с заявлением после запрета на работу в Якутии

Ранее стало известно, что глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 06:12
Происшествия

На Ямале самолет не смог приземлиться из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с перового раза приземлиться в аэропорту Нового Уренгоя из-за заснеженной взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 06:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»

"Даллас" на выезде переиграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для "Флэймз" это второе поражение кряду и вторая подряд победа "Старз".
Обновлено в 00:19
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Общество

В деревне Крекшино в новой Москве реконструируют очистные сооружения

Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram

Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский остался лидером президентского рейтинга на Украине

Шоумен Владимир Зеленский продолжает возглавлять рейтинг кандидатов в президенты Украины, согласно результатам опроса центра "Социс".
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

В Черном море началась стрельба

Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 00:53
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.
Обновлено в 04:09
Политика

Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно

Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Мадуро заявил об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Мадуро заявил, что атаку совершил снайпер при помощи дальнобойной винтовки. У властей, по его словам есть доказательства, в том числе пули.
Обновлено в 03:02
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Политика

МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз

Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ

Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:34
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Кино

Фонд кино сможет назначать даты релизов российских фильмов

Министерство культуры обяжет Фонд кино заниматься распределением дат релизов потенциально кассовых российских фильмов.
Обновлено в 03:45
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Здоровье

Главврач роддома Салавата объяснила смех врачей над своими зарплатами

Обновлено вчера в 05:38
Экономика

Сенаторы решили повысить доплату к пенсии

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал сенаторам одобрить изменения в законы о государственной социальной помощи и о прожиточном минимуме в России в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, отмечается в сообщении.
Обновлено 26 марта в 04:49
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
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