Немцев впечатлила новая модель Lada 4x4Lenta.ru 04:25

с чего всё началось

Немецкий журнал Stern оценил своеобразный дизайн автомобиля Lada 4x4 Vision и решил, что модель будет популярна в Европе, при условии, что сохранит конкурентоспособные цены, которые отличали ее предшественника — «Ниву».

Происшествия Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.

Футбол «Ливерпуль» принял решение относительно возможной продажи Мане Руководство «Ливерпуля» приняло решение относительно продажи сенегальского нападающего Садьо Мане.

Авто Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.

Политика Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.

Спорт Глазырина выиграла спринт на чемпионате России Екатерина Глазырина победила в спринтерской гонке на 7, 5 км на чемпионате России, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.

Транспорт За ГИБДД оставят право выдавать номера ГИБДД может сохранить за собой право не только присваивать номера транспортным средствам, но и самостоятельно их выдавать.

Происшествия В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.

Политика Захарова заявила, что США провоцируют хаос в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в провоцировании хаоса в Венесуэле.

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Федерации футбола Украины Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело против Федерации футбола Украины из-за участия в отборочных матчах Евро-2020 против Португалии и Люксембурга бразильца Жуниора Мораеса.

Политика «Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.

Экономика Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.

Происшествия Против Ишаева возбудили уголовное дело о хищении денег у «Роснефти» Следственный комитет подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также сообщил о возбуждении против него уголовного дела.

Спорт МОК выберет нового президента в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) проведет выборы следующего президента на сессии в Афинах в 2021 году.

Энергетика Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти Президент США Дональд Трамп в четверг вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти, чтобы не допустить продолжения роста ее стоимости.

Общество В Петербурге к лету завершат реставрацию Дачи Гаусвальд Справка "РГ" Здание из дерева и камня, известное как "Дача Гаусвальд" или "Особняк Гаусвальда", было построено в стиле модерн на 2-й Березовой аллее Каменного острова в 1898 году.

Политика Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского скакуна и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан, сообщает ТАСС.

Политика Коммунист Медведев отказался от «грудининского» мандата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы, который ему намеревался передать Центризбирком.

Общество Умер создатель самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» Созданные при участии Томашова самоходные установки по-прежнему состоят на вооружении российской армии.

Авто Опубликованы секретные фото салона новой Chevrolet NIVA Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Политика Китай намерен строить новые порты в Италии В рамках проекта «Один пояс — один путь» Китай намерен совместно с Италией строить морские порты в северной части Апеннинского полуострова, сообщили в четверг, 28 марта, в министерстве торговли КНР, передает информагентство ANSA.